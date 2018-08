Die Gescheiterten suchen ihre Chance

Wie stark die Kreisliga B im Aalener Raum besetzt ist, das hat man in der vergangenen Spielzeit trefflich gesehen: Die Meister aus Abtsgmünd und Schloßberg haben sich unangefochten an der Spitze festgesetzt, Eigenzell folgte über die Relegation in die A-Klasse. Die B-Ligisten werden sich in der bevorstehenden Saison gewissermaßen neu finden müssen: Mit dem ersten Spieltag am 26. August beginnt die Suche nach den neuen Meisterschaftskandidaten. Zu den neuen Favoriten in der kommenden Runde der Kreisliga B 3 zählt zunächst einmal der Absteiger. Als Tabellenletzter mit 16 Zählern auf der Habenseite hatten die Sportfreunde Rosenberg die A-Klasse nach vier Jahren Zugehörigkeit verlassen müssen, wollen diesen Betriebsunfall aber umgehend wieder beheben.

Duo als Geheimfavoriten

Doch auch die Konkurrenz ist stark besetzt. Nur allzu gerne würde der SV Jagstzell, der im Jahr eins nach dem Abstieg zuletzt Rang drei erreichte, diese neue Hierarchie anführen. Auch die Sportfreunde Eggenrot rechnen sich Chancen aus. Zu den möglichen Geheimfavoriten zählen die SG Schrezheim sowie die SGM Fachsenfeld/Dewangen. Mit Spannung darf beobachtet werden, was die Kicker aus Neunheim/Rindelbach in ihrer dritten Spielzeit seit Bestehen ihrer Spielgemeinschaft erreichen können.

Auch die DJK SV Aalen schielt nach Platz neun in der Vorsaison nach oben. Der SV Dalkingen belegte zweimal in Folge den zwölften Rang. Interessant ist immer, was die Reserveteams der Bezirks- und A-Ligisten zu leisten im Stande sind. Der TV Neuler II wusste zuletzt mit Rang acht zu überzeugen und will sich weiter vorarbeiten. Einen personellen Neuaufbau erwartet der FC Ellwangen II wie der SSV Aalen II und die Union Wasseralfingen II will endlich den Tabellenkeller verlassen. Neu an den Start gehen der SV Wört II sowie der TSV Hüttlingen II.