Die Füenf in bester Stimmung

Unter anderen Vorzeichen als bei den bisherigen Ausgaben hat die achte Folge der Activity-Reihe „Lachen für einen guten Zweck“ des Lions Clubs Aalen Kocher-Jagst gestanden. Zu Gast bei dem Benefizabend in der nach Corona-Regeln voll besetzten Cafeteria des Berufsschulzentrums Aalen waren die Formation Die Füenf.

Der Präsident des Clubs, Harry Ulrich, freute sich, dass unter den geltenden Einschränkungen überhaupt ein Benefizkonzert stattfinden konnte und dankte den Clubmitgliedern für das Durchhalten in der Vorbereitung dieser bereits seit einem Jahr geplanten Veranstaltung.

Ulrich stellte die beiden Organisationen vor, an die diesmal der Erlös gespendet wird: Die Seelsorgeeinheit Aalen mit dem Projekt Kids in Aalen (ehemals Kinder in Armut) und die Kinderstiftung Knalltüte, die in Ellwangen den Aufbau einer Hilfsgruppe für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien plant, wie sie bereits in Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd erfolgreich bestehen.

Die Moderation des Abends übernahm Dirk Häcker, Schatzmeister des Lions Clubs Aalen Kocher-Jagst, gleichzeitig auch Hauptorganisator des Benefizkonzerts. Da die eine Woche zuvor geplante Gala zum 25. Bühnenjubiläum der Füenf ausfallen musste und auf das nächste Jahr verschoben ist, gab es ein Geburtstagsständchen vom Publikum und eine extravagante, natürlich persönlich vom Präsidenten des Clubs hergestellte Geburtstagstorte sowie ein Geschenk für den Tenor „Little Joe“, der fast direkt aus dem Kreißsaal nach erfolgreicher Entbindung auf die Bühne angereist war.

Schon der erste Song „Schwiegamudda“ brachte eine ausgelassene Stimmung in den Saal, das angekündigte Special-Programm war eine Aneinanderreihung von Lachern, Komik in Mimik, Gestik und Choreografie. Jeder der Füenf absolvierte seine Soli souverän und wurde mit großem Beifall und Jubel bedacht. Selbst arrangierte Versionen von bekannten Liedern Wolle Kriwaneks wie „Ufo“ oder „Schtroßabah’“ luden zum Mitsingen ein. Die Aufforderung dazu und auch zur akustischen Fiesta mitsamt einer ausgefeilten Publikumschoreografie brachte den Saal zum Toben: „Aeroporto“ im Dialog mit den fleißig mitwirkenden Gästen stellte einen weiteren Höhepunkt dar. Ebenso ein Lied, dessen Text ausschließlich aus Liedtiteln von Patrick Lindner besteht – besser kann das Motto „Lachen für einen guten Zweck“ nicht umgesetzt werden. Natürlich forderte das begeisterte Publikum lautstark Zugaben und bekam dann – traditionell – die Schwabenhymne der Füenf „Mir im Süden“ präsentiert.