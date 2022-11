Die Fruchtfliegen sind zurück – Zentral-OP im Ostalb-Klinikum bleibt doch geschlossen

Am vergangenen Freitag ist der Zentral-OP des Ostalb-Klinikums nach einer vorherigen Prüfung und Begehung durch das örtliche Gesundheitsamt wieder für Notfalloperationen freigegeben worden. Am Samstagvormittag wurden im Rahmen der weiteren Überwachungsmaßnahmen allerdings in einem Büroraum außerhalb der eigentlichen OP-Säle erneut zwei Fruchtfliegen vorgefunden, was die geplante Öffnung des Zentral-OP nun doch nicht ermöglicht hat.

Noch ist unklar, ob die einzelnen aufgetretenen Fruchtfliegen „Nachzügler“ der Vorwoche oder neu geschlüpfte Fruchtfliegen sind. Nach wie vor steht die Patientensicherheit an oberster Stelle. Erst wenn diese zu 100 Prozent sichergestellt ist, wird der Zentral-OP wieder in Betrieb genommen.

Aktuell müssen rund 20 bis 25 Operationen pro Tag im Ostalb-Klinikum Aalen verschoben beziehungsweise verlegt werden. In den kommenden Tagen werden die OP-Kapazitäten der Kliniken in Ellwangen und Mutlangen mitgenutzt, um möglichst viele „Aalener Operationen“ aufzufangen. Die Klinikleitung bittet hierfür bei allen betroffenen Patientinnen und Patienten, die von den betreffenden Ambulanzen informiert werden, um Verständnis.