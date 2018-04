Zu ihrer Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder des TC-Rot-Weiss Wasseralfingen im Waldgasthof "Erzgrube" in Wasseralfingen getroffen. Wegen einer Erkrankung des ersten Vorsitzenden Thomas Königer wurde diese von seinem Vize Tony Graber im Duett mit Gerhard Cavatoni geleitet. In seinem Rechenschaftsbericht, den Cavatoni vorstellte, wurde besonders auf die Feierlichkeiten zum 40 jährigem Jubiläum des TC-Rot-Weiß eingegangen, die den absoluten Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr darstellte. Seinen Dank richtete er an alle Mitglieder und Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung ein voller Erfolg geworden ist.

Neben den Veranstaltungen standen wiederum umfassende Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Mittelpunkt der Vereinsarbeit des vergangenen Jahr. Die geplanten Maßnahmen in und um das Vereinsheim wurden zu einem großen Teil abgeschlossen oder werden 2018 fortgesetzt, so der Bericht von Thomas Königer.

Nach einer eher durchschnittlichen Saison 2016, konnte der kommissarische Sportwart Tony Graber in seinem Rückblick auf das Jahr 2017 wieder sportliche Erfolge vermelden. So gelang der Damenmannschaft ungeschlagen, in souveräner Manier der Aufstieg in die Bezirkstaffel 1. Ebenfalls ungeschlagen und nicht weniger souverän gelang auch der zweiten Herren 30 Mannschaft der Sprung in die nächst höhere Spielklasse. Neben diesen beiden Mannschaften, konnten auch die beiden anderen, in der Verbandsrunde des WTB aktiven Mannschaften, insgesamt ansprechende Ergebnisse erzielen und die Spielklasse halten.

Trotz der nicht unerheblichen Aufwendungen für die Instandhaltung des Vereinsheims und den Aufwendungen für die Platzpflege seien noch ausreichend Mittel verfügbar, um auch noch in Zukunft die notwendige finanzielle Absicherung für den Verein zu gewährleisten, so der Schatzmeister Gerhard Cavatoni. Nicht ohne Stolz, stellte er in seinem Bericht die finanzielle Entwicklung des Vereins dar - wurde dieser doch von ihm mit hohem Engagement seit 1998 als Vorsitzender und dann ab dem Jahr 2008 als „Finanzvorstand" in eine nun seit Oktober 2017 „schuldenfreie Zukunft" geführt.

„In finanzieller Hinsicht sieht die weitere Entwicklung des Vereins mehr als vielversprechend aus" so die optimistische Prognose von Cavatoni. Der von ihm vorgelegte Etat 2018 wurde dann im Anschluss einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Durch die beiden Kassenprüfer wurde dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt und seine Entlastung erfolgte einstimmig. Eugen Klebinger der die Entlastung des Vorstandes und Beirates durchführte, dankte, im Namen der anwesenden Mitglieder, für den hohen Einsatz und die gute Arbeit, die im abge-laufenen Jahr durch Vorstand und Beirat geleistet wurde. Die Entlastung des Vorstandes und des Beirats erfolgte einstimmig.