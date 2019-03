Die „Feuertaufe“ für Erdal Kalin

Die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga startet mit einem echten Kracher: Der Tabellenvierte FV 08 Unterkochen fordert den SV Neresheim heraus und will durch einen Sieg in der Klosterstadt neue Spannung ins Aufstiegsrennen bringen. Der Herbstmeister, bei dem der neue Trainer Erdal Kalin sein Debüt geben wird, startet mit leichten Personalsorgen und erwartet ein Topspiel auf Augenhöhe.

Mit großer Vorfreude fiebern beide Seiten dem Start in das neue Fußballjahr entgegen, zumal das Derby noch einmal eine besondere Brisanz besitzt. „Das macht es natürlich einfach, wenn man sich die gesamte Winterpause auf ein solches Spiel vorbereiten kann“, betont Stefan Kurz, „wir brauchen niemanden extra zu motivieren.“ Im Falle eines Auswärtserfolges wäre der FV 08 Unterkochen (4./29 Punkte) mittendrin im Aufstiegskampf, der Vorsprung des SV Neresheim (1./37) würde zusammenschmelzen. „Für die Spannung wäre es gut, wenn wir den Abstand verkürzen“, so Kurz.

Genau das weiß auch sein Gegenüber Stefan Aubele. „Eine Niederlage von uns würde die Liga natürlich noch interessanter machen“, meint der SVN-Abteilungsleiter schmunzelnd. Trotz einer überragenden Hinserie sieht er seine Mannen keinesfalls in der Favoritenrolle. „Wir haben die Herbstmeisterschaft gebührend gefeiert, doch nun sind die Uhren wieder auf Null gestellt“, mahnt Aubele und fügt hinzu: „Es wird ein 50:50-Spiel, in dem Tagesform entscheiden wird.“ Einige Fragezeichen im Kader und mögliche krankheitsbedingte Ausfälle machen die Herausforderung für die Neresheimer keinesfalls einfacher. „Wir hatten hervorragende Bedingungen beim Trainingslager am Gardasee, sind aber nicht ganz reibungslos durch die Vorbereitung gekommen“, so Aubele.

Die Gegner kennen sich gründlich und zollen dem Gegenüber im Vorfeld ordentlich Respekt. „Unterkochen ist eine kaltschnäuzige, abgezockte Mannschaft mit bärenstarker Abwehr“, meint Aubele und spricht von einer der schwersten Aufgaben, die dem Herbstmeister zum Start nach der Winterpause bevorsteht. Stefan Kurz sieht seinen FVU keinesfalls chancenlos und verweist auf die 0:2-Hinspielniederlage, als „unsere Leistung besser war, als es das Ergebnis zeigt.“ Nun gelte es mit einer kompakten Mannschaftsleistung gegen die starken Neresheimer Einzelspieler dagegenzuhalten. „Dann besteht die Chance, dass wir etwas Zählbares mitnehmen werden“, zeigt sich Kurz optimistisch.

Kein Unbekannter

Beim SV Neresheim hat der überraschende Trainerwechsel – Erdal Kalin (vormals TSV Essingen) übernahm für Sven Palinkas – in der Winterpause für einige Diskussionen gesorgt, die der Abteilungsleiter nicht völlig nachvollziehen kann.„Wir erwarten, dass er uns im spielerischen und taktischen Bereich weiterbringt und noch ein paar Prozent aus der Mannschaft herauskitzelt“, erklärt Aubele, der Kalin als „sehr diszipliniert arbeitenden“ Übungsleiter beschreibt und von dessen Verpflichtung „hundertprozentig überzeugt“ ist. Dass der 47-Jährige erst seit Anfang März offiziell eingestiegen ist und zuvor nur beratend zur Seite stand, sieht Aubele nicht als Nachteil: „Der Übergang hat gut funktioniert. Nicht zuletzt ist Erdal kein Unbekannter, er kennt die Spieler und die Liga bestens.“ Im vergangenen Sommer glückte Kalin mit dem FV Sontheim/Brenz der Landesliga-Aufstieg – wird er nun auch in Neresheim zum Meistertrainer? Aubele hätte nichts dagegen, will aber von Druck nicht wissen: „Von der Meisterschaft reden nur die anderen. Dass wir unbedingt Meister werden müssen, das ist falsch – aber wir würden es natürlich gerne mitnehmen.“ Zunächst wartet mit dem Derby gegen Unterkochen die „Feuertaufe“ (Aubele) für den Herbstmeister mit seinem neuen Coach.

Dicht im Nacken des SVN liegen die SG Bettringen (2./33) sowie die TSG Nattheim (3./33). Während die Nattheimer als klarer Favorit zum Abstiegskandidaten TV Heuchlingen (13./15) reisen, steht der Landesliga-Absteiger beim in der Hinrunde überzeugenden Neuling TSG Hofherrnweiler II (8./25) vor einer kniffligen Aufgabe.

Um den Anschluss zu den Aufstiegsrängen kämpfen der SV Waldhausen (7./26) und der SV Lauchheim (9./23) im direkten Duell. Etwas überraschend hat sich der TV Neuler (5./29) mit einem Erfolgslauf vor der Winterpause an die Spitzenplätze herangepirscht und will nun auch das Derby beim FC Ellwangen (16./9) für sich entscheiden. Das Schlusslicht aus Ellwangen hingegen steht angesichts von sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer gehörig unter Zugzwang. Ein Erfolgserlebnis dringend nötig hätte auch die SGM Kirchheim/Trochtelfingen (15./12) im „Sechs Punkte-Spiel“ beim AC Milan Heidenheim (12./16). Zeitgleich hofft der SV Wört (14./13) gegen den VfL Gerstetten (10./18) auf seinen zweiten Heimsieg, der die Ausgangslage im Abstiegskampf enorm verbessern würde.