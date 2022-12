Die fast perfekte Saison der Welland-Ringer

Vizemeister, Meister und Meister. So lautet die Bilanz der drei Mannschaften der KG Dewangen/Fachsenfeld in der Saison 2022. Trotz der 14:17-Niederlage der Oberligamannschaft gegen den TSV Herbrechtingen ist die erste Mannschaft der Welland Germanen Vizemeister.

Extrem starke Duelle, mit umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters, gab es an diesem letzten Kampftag vor heimischer Kulisse zu sehen. Den Start machte Besmella Obaidullah gegen Muhammad Tasdelen mit einem knappen aber dennoch verdienten 8:7-Sieg. Nächster war Peter Eckstein, der im Schwergewicht gegen Daniel Wilhauk nur knapp die technische Überlegenheit verpasste. Es folgte Nikola Markovic, der kampflos für die KG Punkte gesammelt hat.

Umstrittene Entscheidungen im Kampf von Holger Fingerle gegen Riccardo Caricato hatten zur Folge, dass der KG-Ringer zwei hohe Wertungen nicht zugesprochen bekam und mit 0:8 verlor. David Kraus hatte ebenfalls das Nachsehen und verlor gegen Wladimir Berenhardt mit 1:11 Punkten. Danach wurde André Winkler nach 2:14 Minuten von Mihal Iliev Georgiev geschultert. Nun war der TSV Herbrechtingen mit 10:8 vorn. Die Misere ging gerade so weiter. Auch Karoly Kiss hatte gegen Leomid Kolesnic mit 3:11 das Nachsehen. Jan Musial trat gegen Fischer an und wurde von ihm auf die Schultern gelegt.

Nächster war Yannik Kraus, der als Gegner Henrik Lars Schmitt bekam. Der Plan von Kraus ging auf und er holte sich den 8:4-Sieg. Der Sieg für Herbrechtingen stand fest. Dennoch zeigte Nicklas Hassler in der letzten Kampfpaarung sein Können und siegte mit technischer Überlegenheit 15:0 gegen Emir Kosan. Damit verlor die KG zwar mit 14:17, ist aber dennoch Oberliga-Vizemeister 2022.

Nicht der einzige Erfolg der Ringer aus dem Welland. In der Bezirksliga II wurde die junge KG-Mannschaft verdienter Meister und wurde vor dem Kampfbeginn durch Matthias Thimm (Württembergischer Ringerverband). In der Meistermannschaft aktiv waren: Norik Lutz, Lorenz Sturm, Luca Seibold und sein Bruder Florian Seibold, Tajik Rohllah, Jan Musial, Bernd Kurz, Joshua Gentner, Peter Eckstein, Julian Kling, Max Knobel und Dennis Kübler. Trainiert und motiviert wurde das Team durch die Trainer Frank Winkler, Czeslaw Kowalik und Bernd Kurz. Auch in der Jugendliga Bezirk II wurden die Welland Germanen ungeschlagen Meister. Die Ehrung übernahm Ralf Luschnig (Württembergischer Ringerverband).

Die Jugendmannschaft hat sich gegen sieben Gegner durchgesetzt. Diese lauteten: SV Ebersbach, KSV Unterelchingen, KSV Aalen 05, TSV Herbrechtingen, KG Königsbronn/Farndau, TSG Nattheim und ASV Schorndorf.

Betreut werden die Kinder und Jugendlichen durch das Trainerteam um Patrick Abele, Sebastian Schröder, Georg Weingart, Ronny Sauter, Marcel Both, Rainer Mann, Horst Körber, Holger Fingerle, Nicklas Hassler und André Winkler, sowie dem Jugendleiter Tobias Gräupel. In der Mannschaft sind angetreten: Lian Both, Bennet Mahler, Felix Weingart, Sam Sauter, Timo Holl, Philipp Gräupel, Tommy Prigorec, Robert Mann, Magnus Schröder, Patrick Roser, Konrad Mann, Maximilian Salvasohn, Gabriel Buczynski, Jonathan Körber, Franz Albrecht, Johanna Knopf, Lukas Müller, Lola Rieber, Luca Grimm und Justin Stängle.

Die Vereinsvorstände Thomas Schnell vom TSV Dewangen und Benjamin Schurr vom SVG Fachsenfeld zeigten sich stolz auf die Mannschaften, die Bilanz der Saison und das Engagement der Funktionäre. Damit diese Ergebnisse zukunftsorientiert und nachhaltig gewährleistet werden können, arbeiten die Vorstände mit den Funktionären und Ortsvorsteherinnen an innovativen Konzepten, zur Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten. Anlass sind die über 80 Bambini und Jugendringer, die mehr Platz zum trainieren benötigen. „Im Welland geht man zum Ringen“, so lauten die Aussagen der Kinder. Dies schätzen auch die treuen Sponsoren, die passend zu Weihnachten die Mannschaftsringer der Jugend mit neuen Ringerschuhen ausgestattet haben.