Die Fachsenfelder lassen sich nicht besänftigen

Obwohl sich die verbliebene Rathausbesatzung im Obergeschoss verschanzt hatte, man das tobende Volk mit allerlei Süßigkeiten zu besänftigen versuchte – Anordnungen des Rathauschefs blieben ungehört, auch wegen des ohrenbetäubenden Lärms der Fachsenfelder Schlossgugga. Als dann Jonas Holzbrecher seine Anklageschrift verlas, die nur so von Vorwürfen, Unzulänglichkeiten und Amtsverfehlungen strotzte (Stichwort Waiblinger Ortsdurchfahrt, der Defi, das fehlende Freibad), beantworte Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch in seiner Verteidigungsrede lapidar mit „Narri, narro – des isch halt so. Da gestand er ein, wieder in etliche Fettnäpfchen getreten zu sein, wollte seine Hände in Unschuld gewaschen haben, denn auch Stuttgart 21 braucht seine Zeit, wohl ebenso, wie die Buckelpiste in Richtung Treppach. Genüsslich schob er das auf des Landrats Vergesslichkeit. Eine Lösung für Eisdiele oder Dorfplatz hat der Ortsvorsteher auch parat. Wenn nämlich die Bücherei in die Schule zieht dann gibt es Platz in Hülle und Fülle, nach dem Motto: Schlosshexa-Becher mit Naschkätzles-Sahne. Versöhnliches zum Schluss, als Opferkuch sich bei den neuen Kandidaten für die kommenden Wahlen bedankte: „Am beschda dankt ma‘s – i sag’s frei, wenn zur Wahl ma goht no Ende Mai.“ Foto: Volckart