Die Essinger Wehr ist vorbereitet

Rund 60 Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind am Samstag bei der Hauptübung der Gesamtwehr Essingen in Forst im Einsatz gewesen. Sie mussten eine knifflige Aufgabe bewältigen, denn die angenommene Lage war ein Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten.

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus bei der Buswendeplatte in Forst ist der Pkw von der Straße abgekommen und mit einem Traktor auf der Wiese zusammengestoßen. In Windeseile waren die Feuerwehr-Abteilungen Essingen und Lauterburg sowie die Löschgruppe Forst mit insgesamt sechs Fahrzeugen an Ort und Stelle. Die Einsatzleitung hatte Marcus Haas.

Zuerst galt es den im Pkw eingeklemmten Fahrer mit Hilfe einer Schere und eines Spreizers aus seiner misslichen Lage zu befreien. Dabei bewiesen die Feuerwehrleute großes Geschick im Umgang mit diesen technischen Geräten.

Verletzt waren auch der Traktorfahrer sowie zahlreiche Businsassen. Diese Menschen mussten gerettet und an die mit mehreren Fahrzeugen ausgerückten Helfer von Johanniter, Maltesern und Rotem Kreuz übergeben werden.

Auf dem Hof der Zimmerei Stegmaier wurde ein Sammelplatz, ein Versorgungszelt für die Verletzten und ein Hubschrauberlandeplatz errichtet. Die beteiligten Feuerwehrleute und Rettungskräfte meisterten auch diese Aufgaben mit Bravour. Bürgermeister Wolfgang Hofer und die Zuschauer zeigten sich beeindruckt vom schnellen Handeln und von der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Essingen.