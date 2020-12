Die ersten Corona-Kontrollnächte für die Aalener Polizei

Bereits seit Beginn der Pandemie führt das Polizeipräsidium (PP) Aalen unter anderem zahlreiche Schwerpunktkontrollen zur Tragepflicht der Mund-Nasenschutz-Bedeckungen durch. So wird beispielsweise regelmäßig im ÖPNV kontrolliert. Auch auf die neue Corona-Verordnung, die an diesem Samstag in Kraft getreten ist, sei man gut vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit Mitternacht werden im Ostalbkreis, im Rems-Murr-Kreis sowie im Landkreis Schwäbisch Hall die erlassenen Ausgangsbeschränkungen sowohl tagsüber als auch nachts kontrolliert. Zur Nachtzeit würden aus dem gesamten Präsidiumsbereich zusätzliche Kräfte zusammengezogen, die dann stationäre Kontrollen an wechselnden Örtlichkeiten durchführen werden, kombiniert mit mobilen Kontrollen. Zusätzlich werde der Regeldienst in den Polizeirevieren lage- und bedarfsorientiert Kontrollen durchführen. Insgesamt werde sowohl der fließende Verkehr als auch der Fußgängerverkehr überprüft, um die Durchsetzung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung sicherzustellen.

Die Einsatzkräfte werden mit dem notwendigen Augenmaß sowie der gebotenen Sensibilität vorgehen, heißt es weiter. Sie würden den Dialog mit den zu kontrollierenden Personen suchen und auf Kommunikation und Einsicht setzen. Abhängig von der Erheblichkeit der Verstöße sowie der Einsicht derer, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen oder sonstigen Regeln halten, werden Verstöße auch konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht.

Eine Bilanz der ersten Kontrollnacht kann die Polizei bereits ziehen. So wurden die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen am Samstag zwischen 0 und 5 Uhr überwacht. Wie schon in den Nächten zuvor war laut Polizei ab 23 Uhr eine deutliche Abnahme des Personen- und Fahrzeugverkehrs zu verzeichnen und ab Mitternacht nur noch vereinzelt. Der Fahrzeugverkehr habe sich weitestgehend auf Personen beschränkt, die sich alleine auf dem Weg von oder zur Arbeitsstelle befanden.

Der Personenverkehr im Bereich des ÖPNV sei äußerst gering gewesen. Mit Personen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkung hielten, habe man den Dialog gesucht und diese über die nun geltenden Vorschriften aufgeklärt. Sie zeigten sich ausnahmslos einsichtig, heißt es, wobei sich feststellen ließ, dass ihnen die ausgangsbeschränkenden Neuregelungen wohl einfach noch nicht bewusst waren. Keiner der Verstöße habe mit einer förmlichen Anzeige geahndet werden müssen.

Es seien hauptsächlich junge Erwachsene unterwegs gewesen, die sich nach Mitternacht an Imbissläden oder Schnellrestaurants versorgten und auch in den dortigen Bereichen die Speisen konsumierten. Auch dort sei es noch nicht im Bewusstsein der Menschen gewesen, dass die Abholung von Essen nach 20 Uhr nach den Vorschriften der neuen Corona-Verordnung keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung darstellt.

Die Kontrollen werden an diesem Samstag ab 20 Uhr bis Sonntagmorgen um 5 Uhr flächendeckend fortgeführt.