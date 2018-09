Die erfolgreichste Saison

Fünf Podestplätze der baden-württembergischen Meisterschaft sind an die Aalener Kletterjugend gegangen. Mit einem aus Aalener Sicht erfolgreichen letzten Leistungsvergleich endete vor Kurzem der Baden-Württembergische Jugendcup. Der Wettkampf-Marathon am Sonntag in den Disziplinen Lead (Schwierigkeitsklettern im Vorstieg) und Speed (Geschwindigkeitsklettern in einer Normroute) fand in Heilbronn statt. Bei bestem Spätsommerwetter wurden der Speedwettkampf und die Leadfinals am neuen Außenturm der Sektion Heilbronn ausgetragen.

In der Startklasse Jugend C+B weiblich (vier Jahrgänge) kletterte Charlotte Schiefer als jüngste Teilnehmerin ins Lead-Finale (die besten 10 der Vorrunde) und von dort aus souverän auf den zweiten Platz. Dies bedeutete Platz eins in der Altersklasse C. Mit einer persönlichen Bestzeit im Speed konnte sie auch diese Disziplin für sich entscheiden, was ihr auch den Gesamtsieg und somit den Titel Baden-Württembergische Meisterin Jugend C bescherte.

Ihre Teamkollegin Laura Schölzel, die Anfang des Jahres ebenfalls schon einen ersten und zweiten Platz beim Bouldern (Klettern ohne Seil in Absprunghöhe) erreichte, sicherte sich mit konstant guten Ergebnissen am letzten Wettkampftag den Vizemeistertitel in der weiblichen Jugend C.

Mit persönlicher Bestzeit

Vereinskollegin Ronja Funk (B-Jugend) gelang es während des spannenden B und C Leadfinales als Einzige Charlotte Schiefer um einen Zug aus der Führungsposition zu verdrängen. Sie belegte damit den ersten Platz in der gemeinsamen Leadwettkampfwertung und das bedeutete gleichzeitig den Sieg in der B-Jugend. Ebenfalls mit persönlicher Bestzeit im Speed konnte sich Ronja Funk für die Finalläufe im Speed qualifizieren, bei denen sie aber wegen eines Ausrutschers im Viertelfinale ausschied. Durch ihre guten Ergebnisse in den drei voran gegangenen Wettkämpfen belegte sie am Ende den zweiten Gesamtplatz und wurde somit Vizemeisterin der weiblichen Jugend B.

In der männlichen B- und C-Jugend verpasste Jakob Schiefer im Lead nur knapp den Finaleinzug in Heilbronn. Dies bedeutete für die C-Jugend-Wertung Platz drei an diesem Tag. Im Speedwettkampf als dritter Aalener mit neuer Bestzeit qualifizierte er sich wie Ronja Funk für die Finalläufe und schied im Viertelfinale aus. Für die Tageswertung bei der C-Jugend war dies der erste Platz. In der Gesamtwertung männliche C-Jugend 2018 sicherte sich Jakob Schiefer ebenfalls den Vizemeistertitel. Teamkollege Anton Gnauert erkämpfte sich an diesem Tag einen fünften und achten Platz und erreichte durch konstant gute Leistungen den sechsten Platz in der Meisterschaft. In der starken Konkurrenz der männlichen Jugend A belegte Jakob Eichholz im Lead den 15. Platz und im Speed auch mit neuer Bestzeit einen sehr guten achten Platz. Somit schließt er die Wettkampfsaison als 16. in seinem ersten A-Jugend Jahr ab.

Marius Holzinger, der Oldie der Aalener Athleten, konnte zum Ende seiner achtjährigen Jugendzeit den Meistertitel in der Altersklasse Junioren mit drei Siegen souverän mit nach Hause nehmen. Mit einer Verletzung am Fuß startend konnte er in Heilbronn seine Qualitäten nicht wie gewohnt abrufen. Dennoch erkletterte er sich im Speed den zweiten und im Lead den fünften Platz. Für die Aalener Wettkampfgruppe war die Saison 2018 das erfolgreichste Jahr seit ihrer Gründung.