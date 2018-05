Die Entscheidungen stehen dicht bevor

Vier Spieltage verbleiben in der Fußball-Kreisliga B noch bis zum Saisonende, doch bereits an diesem Sonntag könnten die ersten Vorentscheidungen fallen. Den Tabellenführern aus Hohenstadt/Untergröningen, Schloßberg und Abtsgmünd ist die Meisterschaft in ihrer jeweiligen Staffeln kaum noch zu nehmen.

Kreisliga B II: Mit ganz großen Schritten geht Hohenstadt/Untergröningen (1./61 Punkte) der Meisterschaft entgegen. Gelingt dem Klassenprimus am Sonntag gegen Frickenhofen (6./30) sein 15. Sieg in Folge, so hätte der Vorsprung zum Verfolger TSV Bartholomä (2./55) weiterhin Bestand und wäre bei anschließend nur noch drei ausstehenden Spieltagen nahezu uneinholbar.

Kreisliga B III: Nach zwei Jahren Abstinenz steht Abtsgmünd (1./58) ganz dicht vor der Rückkehr in die Kreisliga A. Nach 14 Ligasiegen in Folge steht dem Klassenprimus beim SV Dalkingen (12./17) eine Pflichtaufgabe bevor, die beim 2:1-Hinspielerfolg nur mit viel Mühe gemeistert werden konnte. Die Kochertäler dürfen sich ihrer Sache keinesfalls zu sicher sein, zumal Eigenzell (2./54) den Zweikampf um den Meistertitel so lange wie möglich offen halten möchte. Der Verfolger könnte sich immerhin schon vorzeitig zumindest Platz zwei und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen sichern, sofern man seiner Favoritenrolle gegen Neunheim/Rindelbach (9./28) gerecht wird. Die Teams aus dem Tabellenmittelfeld haben den Kontakt zur Spitze längst verloren. Mit Fachsenfeld/Dewangen (5./36) und Jagstzell (3./45) stehen sich an diesem Sonntag zwei Kontrahenten gegenüber, die dem Spitzenduett nur kurzzeitig gefährlich wurden. Gleiches gilt für Eggenrot (4./39), das die DJK SV Aalen (7./28) zu Gast hat, sowie für Schrezheim (6./35), das bei Neuler II (8./28) gefordert ist. Im Tabellenkeller stehen sich derweil mit dem SSV Aalen II (14./10) und Lauchheim II (13./10) die beiden Schlusslichter gegenüber, zeitgleich hat die Union Wasseralfingen II (11./21) den FC Ellwangen II (10./26) zu Gast.

Kreisliga B IV: Fällt diesen Sonntag bereits die Vorentscheidung im lange Zeit spannenden Kampf um die Meisterschaft? Schloßberg (1./52) jedenfalls könnte alles klar machen. Denn während Verfolger Riesbürg (2./47) spielfrei aussetzen muss, geht der Klassenprimus als haushoher Favorit ins Auswärtsspiel bei Ohmenheim (12./17) und könnte durch einen Sieg sein Polster auf acht Punkte vergrößern.

An den verbleibenden drei Spieltagen würden dem FCS somit zwei weitere Zähler genügen, um den Meisterwimpel zu ergattern. Riesbürg muss sich aller Voraussicht nach in der Relegation um den Aufstieg in die A-Klasse bewerben, hat aber noch Ebnat II (3./39) im Nacken sitzen. Die Bezirksliga-Reserve könnte durch einen Heimerfolg gegen Unterkochen II (11./20) aber noch einmal neue Spannung ins Rennen um Rang zwei bringen. Der Rest der Liga spielt längst nur noch um die Plätze, dennoch blieb die Tabelle zuletzt in Bewegung. Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (5./30) konnte in der laufenden Rückrunde stolze sechs Plätze gut machen und hat nun gegen den SC Unterschneidheim (9./23) ihren siebten Heimsieg in Serie im Blick. Zeitgleich duellieren sich Zöbingen (4./33) und der Kösinger SC (6./29), die nur in der Hinrunde für kurze Zeit mit dem Spitzentrio mithalten konnten. Obwohl in den vergangenen zehn Partien nur zwei Siege gelangen, darf Lippach (10./21) weiterhin auf eine einstellige Abschlussposition hoffen, müsste sich hierfür aber zunächst gegen Kirchheim/Trochtelfingen II (8./26) durchsetzen. In der klaren Favoritenrolle empfängt wiederum Elchingen (7./28) den nach wie vor sieglosen Tabellenletzten Waldhausen II (13./4).

Kreisliga B V: Nachdem man in den vergangenen beiden Partien jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen war, ist für die SGM Auernheim/Neresheim (3./40) im Spitzenspiel bei Mergelstetten II (2./41) ein Dreier an der Pflicht, um die Chancen im Aufstiegsrennen aufrecht zu erhalten. Derweil möchte Königsbronn/Oberkochen II (12./10) die Negativserie im Gastspiel bei Nattheim II (9./18) beenden.