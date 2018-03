Die entscheidenden 100 Sekunden

Wenn man 100 Sekunden vor Spielende noch mit drei Toren zurückliegt, muss man mit einem 24:24-Unentschieden zufrieden sein. Oder doch nicht? Eines ist klar, die Männer der HG Aalen/Wasseralfingen haben in der absoluten Schlussphase des Topspiels der Handball-Bezirksklasse gegen den Tabellendritten TSV Heiningen II erstklassige Moral gezeigt und innerhalb von gut anderthalb Minuten einen 21:24 Rückstand noch zum Unentschieden gedreht.

Allerdings war man zu Beginn der zweiten Halbzeit auch schon mit 15:10 in Führung gelegen und hat diesen Vorsprung dann verspielt. Es schlagen also zwei Herzen in der Brust von Gerhard Bleier und Roland Kraft, deren Mannschaft aber dennoch souverän mit fünf Punkten Vorsprung die Bezirksklasse anführt. Es war das erwartet schwere Spiel gegen die Reserve des Württembergligisten, die engagiert zu Werke ging. Die HG-Abwehr funktionierte nach dem 5:5 immer besser, Torwart Björn Billepp fand auch ins Spiel und ab der zehnten Minute erspielte sich die HG langsam Vorteile.

Mit einer 14:10-Führung ging es dann in die Pause. Den ersten Treffer des zweiten Durchgangs setzte dann HG-Kapitän Jonas Kraft, allerdings sah Abwehrchef Manuel Körber kurz darauf eine sehr harte rote Karte und dieser Ausfall wog schwer auf Seiten der HG. Die Gäste verkürzten zum 14:15 und der Angriff der Aalener tat sich nun gegen die kompakte Deckung der Gäste und letztlich gegen den starken Keeper der Gäste zunehmend schwer. Bis zum 19:17, knapp eine Viertelstunde vor Spielende, gelang es immer wieder einen Treffer vorzulegen. Dann aber folgten sieben Minuten ohne eigenen Treffer, überhastete oder schlecht gezielte Würfe waren Beute der Gäste und die drehten das Spiel zum 19:21, die HG-Coaches mussten ihre letzte Auszeit ziehen. Jonas Kraft ging nun seiner Mannschaft voraus, erzielte per Siebenmeter das 20:21 und 2:25 Minuten vor dem Schlusspfiff auch das 21:23, der Beginn einer dramatischen Schlussphase. 100 Sekunden vor Spielende erzielten die Gäste das 24:21 - vermeintlich die Entscheidung. Angetrieben vom überragenden Publikum erzielte Jonas Kurz aus der schnellen Mitte das 22:24, zog auch noch eine Zeitstrafe für seinen Gegner und Heiningens Trainer die Auszeit 75 Sekunden vor Spielende.

HSG riskiert alles

Die HG riskierte nun in Überzahl alles und deckte offen. Mit Erfolg! Wieder war es Kurz der das 23:24 erzielte, da waren noch 45 Sekunden auf der Uhr. Die Emotionen kochten, das Publikum stand auf den Sitzen und tatsächlich verloren die Gäste den Ball und einen weiteren Spieler per Zeitstrafe. Sechs gegen vier also, die HG hatte die Chance zum Ausgleich. Jules Brender versenkte nach klugem Angriff den Ball zum 24:24 Ausgleich. Aber noch immer waren 20 Sekunden zu spielen.

Tumulte dann nach dem Anspiel der Gäste als Simon Vandrey den Angriff der Gäste mit einem Foul unterbrach, er auf seinem Gegenspieler zu liegen kam und dieser sich recht vehement zu befreien versuchte. Die nicht immer sicheren Schiedsrichter „lösten“ das Problem mit jeweils einer Zeitstrafe. Nun waren drei Heininger und fünf HGler auf dem Feld doch die Heimmannschaft ließ keinen Wurf der Gäste mehr zu, Spielende, Unentschieden. Zwar ging es nach dem Schlusspfiff auf dem Feld sehr emotional zur Sache, zehn Minuten später war aber wieder alles entspannt und jeder konnte im Grunde genommen mit der Punkteteilung leben.

Für die Handballgemeinschaft geht es dann am Gründonnerstag mit dem Auswärtsspiel in Giengen vor Ostern noch einmal richtig zur Sache.