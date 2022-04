Die Energiewende ist auf einem guten Weg

Im Netzgebiet der ODR findet die Energiewende bereits statt und gelingt sehr gut. Im vergangenen Jahr ist der Strombedarf in ihrem Einzugsgebiet zu 64 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt worden. Probleme bereiten allerdings die Genehmigungsverfahren, die angesichts der knappen Netz-Kapazitäten zu lange dauern. Dies hat der Geschäftsführer der Netze ODR GmbH, Matthias Steiner, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Ostalb-Kreistags mitgeteilt. Angesichts des Krieges in der Ukraine, sagte Steiner weiter, bereite man sich auf alle möglichen Szenarien einschließlich eines Stopps der Gaslieferungen durch Russland vor.

Der Referent verwies vor dem Gremium darauf, das die Bundesregierung inzwischen den Notfallplan aktiviert hat und dass ein Mangel an Gas kommen könnte. Im schlimmsten Fall müsste die Bundesnetzagentur darüber entscheiden, wer Gas bekomme. Steiner verhehlte aber auch nicht, dass man in einer starken Zwickmühle sei, weil man unter Umständen wegen der Energielieferungen aus Russland den Krieg in der Ukraine finanziere. Das eigentliche Thema Steiners war jedoch die Energiewende, die nach seinen Worten aus ODR-Sicht gut vorankommt. Sein Unternehmen sei weiter als andere Netzbetreiber, und darauf sei man stolz. Es mangele nicht an potenziellen Investoren und es gebe einen exponentiellen Zuwachs. Das Problem seien jedoch die nicht ausreichenden Netzkapazitäten. Um im vergangenen Jahr alle angefragten Kapazitäten in das Verteilnetz integreren zu können, hätte man mehr als sechs neue 110-KV-Stromkreise bauen müssen. 179 Anfragen seien eingegangen. 96 habe man annehmen können, 66 seien abgelehnt worden und 17 würden noch geprüft. Die vorhandenen Netzkapazitäten gingen schnell zur Neige. Für jeden zusätzlichen Umspanner müsse man mit Kosten von bis zu drei Millionen Euro kalkulieren. Wolle man jedoch die nach Steiners Worten höchst ambitionierten Ziele der Bundesregierung erreichen, müsste man die Kapazitäten bis 2030 verdreifachen und tagtäglich neue Windräder bauen.

Einer der Haken dabei: Die Genehmigungsverfahren dauerten viel zu lange. Steiner veranschaulichte dies am Beispiel der geplanten 110-KV-Trasse von Hüttlingen über Ellwangen nach Nördlingen. Hier sei man bereits im siebten Genehmigungsjahr, ein Ende sei nicht abzusehen. Das generelle Problem seien einerseits die vielen Klagen von Bürgerinitiativen, da bekanntlich jedem der Rechtsweg offen stehe. Andererseits aber wolle man die Bürger auch mitnehmen.

Steiner schlug vor, Hemmnisse abzubauen und Akzeptanz zu schaffen. Dies wäre möglich, indem man Hochspannungsleitungen verkabelt, was aber im Moment viel zu teuer sei. Man müsste seiner Ansicht nach die Netzkosten gerechter verteilen. Denn in Regionen, in denen viele und große Anlagen der Erneuerbaren Energien angeschlossen werden, stiegen die Entgelte durch den Netzausbau sehr stark und würden die Verbraucher, die überdurchschnittlich zum Gelingen der Energiewende beitrügen, für ihr klimaschonendes Engagement bestraft. Würden dagegen die Ausbaukosten gerecht verteilt, könnte man regionale Nachteile vermeiden, zum Gelingen der Energiewende beitragen und gleiche Lebensbedingungen in Deutschland schaffen. Außerdem forderte Steiner attraktivere Anreize für Investitionen in die Netzinfrastruktur.

Genehmigungsverfahren könnten beispielsweise vereinfacht werden, sagte er weiter, indem etwa doppelte Prüfschritte oder die mehrfache Beteiligung der Öffentlichkeit sowie mehrere Erörterungstermine vermieden würden. Die Behörden müssten personell besser ausgestattet und auf allen Verwaltungsebenen einheitlich digitalisiert werden.

Auf den Ausbau der Netze müsse ein stärkeres Augenmerk gerichtet werden, forderte Landrat Joachim Bläse. Genehmigungsverfahren müssten schneller und der Rechtsweg vereinfacht werden. „Ein Verfahren könnte manchmal reichen!“ Die Gesellschaft müsse sich klar machen, sagte Christoph Konle (CDU), dass es nicht gehe, dass man zwar alles haben, aber nichts geben wolle. Man müsse zusätzliche Stromleitungen auf den Masten statt einer kalten Wohnung akzeptieren. Mario Capezzuto (SPD) meldete sich so zu Wort: „So komisch es klingen mag: Wir müssen diesen Krieg als Chance nutzen, um nicht mehr von diesem Despoten abhängig zu sein!“