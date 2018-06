„Die Empfänger sind dankbar dafür“

Nun muss nur noch eine Spedition gefunden werden, dann kann er starten: der nächste Transport von gebrauchten, aber nutzbaren Hilfsmitteln wie Rollstühlen, Geh-hilfen oder Badeliftern. Sie alle werden nach Antakya, in die türkische Partnerstadt von Aalen, gebracht und dort von den Empfängern bereits sehnsüchtig erwartet. „Die Leute sind unglaublich dankbar dafür“, erinnerte sich Ralph Weyda, der Geschäftsführer des Gesundheitshauses Schad in Aalen, an frühere Hilfslieferungen. Auch auf dieser Ebene gibt es nämlich rege Beziehungen zwischen den beiden Partnerstädten. Es sind dadurch schon viele Bekanntschaften und Freundschaften entstanden, erzählt Mithat Basaran, der Vorsitzende des Kultur- und Sportvereins Aalen und Umgebung. Dieser und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben seit Ende 2011 Hilfsmittel gesammelt, berichtete gestern die stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsführerin Sabine Nemesch. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, Krücken und vieles mehr. Sie sind zwar noch voll funktionsfähig, entsprechen aber oftmals nicht den Anforderungen in Deutschland. Sie werden ausgesondert, und dann gelte es, die Krankenkassen, die in der Regel die Eigentümer sind, davon zu überzeugen, sie für einen guten Zweck freizugeben, ergänzt Ralph Weyda. Aber auch das Samariterstift habe viele Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, als es seine geriatrische Rehabilitation geschlossen hat. Weyda konnte überdies in der Neurochirurgie im Fachkrankenhaus in Neresheim nutzbare Multifunktionsstühle organisieren. Nicht nur sein Unternehmen unterstützt die Hilfsaktion stark, unterstrich Sabine Nemesch, sondern auch die AOK Ostwürttemberg.

Sie sagte aber auch: „Es funktioniert nur zusammen.“ Gemeint ist dabei das nach ihren Worten reibungslose Zusammenspiel von Rotem Kreuz und Kultur- und Sportverein. Denn es seien nicht nur viele helfenden Hände nötig, um für den Transport zu sammeln, sondern auch finanzielles Engagement, um einige der gespendeten Hilfsmittel wieder funktionstüchtig zu machen. Wie Mithat Basaran und Abdul Kerim Yusu berichten, steht ihr Verein in engem Kontakt mit dem Behindertenverein in der türkischen Partnerstadt. Basaran: „In Antakya und Umgebung gibt es sehr viele Behinderte.“ Ihnen gilt der Transport.

Ehe sie sich allerdings über ihre neuen, gespendeten Hilfsmittel freuen können, muss noch eine Spedition gefunden werden, die den Transport möglichst kostengünstig übernimmt. Darum kümmert sich Abdul Kerim Yusu. Er steht in Kontakt mit der Handelskammer in Antakya und hofft auf eine Spedition, die ohnehin zwischen den beiden Partnerstädten unterwegs ist und noch freie Kapazitäten hat. In Antakya wollen Basaran und Yusu sie im Sommer persönlich an die Empfänger übergeben – und die Freude in vielen Augen erleben.

Weitere Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband, Bischof-Fischer-Straße 199, Aalen, oder unter der Telefon 07361 / 951-200.