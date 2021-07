Die Elks gegen die Reds

Die Virngrund Elks freuen sich über eine bisher makellose Saison in der 2. Baseball-Bundesliga. Mit vier Siegen und keinen Niederlagen konnten die Elks die frische 2. Bundesligasaison starten. Das Auswärtsspiel gegen die Heidenheim Heideköpfe wurde verlegt, deshalb folgt nun am 11. Juli das nächste Heimspiel gegen die Stuttgart Reds 2. Die Baseballer des TSV 1846 Ellwangen sind aktuell dritter Platz der 2. Bundesliga Süd. Die Reserve des Bundesligisten Stuttgart hat bereits vier Spiele verloren, ist aber trotzdem einer der Verfolger der Elks auf Platz fünf – mit Siegen in den zwei Partien könnte man also wieder ein Ausrufezeichen setzen und weiter in Richtung Tabellenführung aufrücken. Der neue Premium-Partner des TSV 1846 Ellwangen, Stade Optik, wird um 11.45 Uhr den First Pitch werfen. Die Elks sind Zhöchst erfreut über die Zuschauerzahlen der letzten zwei Spieltage, die zwischen 150 bis 200 Zuschauern lagen. Diese positive Atmosphäre wollen die Elks weiter nutzen, um die zwei garantiert hochklassigen Spiele gegen Stuttgart erfreulich gestalten zu können. „Alle, die sich für den amerikanischen Ballsport interessieren sind herzlich eingeladen mal einen Sonntagmittag auf dem Hungerberg-Ballpark zu verbringen und sich bei Speis, Trank und Moderation, den Sport mal von der Nähe anzusehen“, heißt es von Seiten der Elks.

Alle Infos rund um den Spieltag, Training und Anfahrt gibt es auf der Website: www.elks.de