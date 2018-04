Die einen sprechen, die anderen spielen

Im Hintergrund laufen längst die Planungen. Die Planungen für die kommenden Saison, die für den Fußball-Drittligisten VfR Aalen vielleicht eine Zäsur wird. Die ersten Zu- und Abgänge stehen fest, weitere werden folgen. Die Ära Peter Vollmann (60) endet, sein Trainernachfolger Argirios Giannikis (37) soll den neuen VfR formen.

Ein nächstes Treffen zwischen Hermann Olschewski, VfR-Sport-Präsident, und Giannikis steht Mittwoch an. Sein erster Arbeitstag beim VfR steht auch schon fest: Am 19. Juni ist Trainingsauftakt. Dann werden die Neuzugänge dabei sein. Neben Stürmer Nils Anhölcher (TSG Hoffenheim U 19) sollen noch ein Ersatz für den abwandernden Mittelfeldmann Sebastian Vasiliadis (bei Zweitligisten im Gespräch), ein Innenverteidiger und ein Außenverteidiger kommen.

Noch ist nichts fix, doch „es laufen Gespräche“, so Olschewski gegenüber den „Aalener Nachrichten“. Die Gespräche laufen über ihn, in Absprache mit Giannikis. Das wird auch in Zukunft so sein, einen sportlichen Leiter gibt es zukünftig bekanntlich nicht. „Ich mache das mit ihm zusammen“, unterstreicht Olschewski die Zusammenarbeit.

Das hier und jetzt zählt freilich auch noch. „Wir freuen uns auf die letzten drei Spiele“, erklärt Luca Schnellbacher, einer der Lichtblicke der Rückrunde, in der die Aalener am Sonntag gewannen, was zuletzt ein ungewohntes Gefühl der Freude hervorrief. Unterhaching, Karlsruhe, Wiesbaden: Das sind die Aalener Gegner und darunter „zwei Mannschaften, die wir ärgern können“, merkt Schnellbacher an.

Die Rolle des Querulanten

Die schon vor Wochen zugedachte Rolle des Querulanten im Aufstiegskampf (nach erfolgreichem Abstiegskampf) könnte eine gewisse Extra-Motivation hervorrufen. Folgt man den Spielern, sind sie schon gewillt, die Zweitliga-Kandidaten Wehen Wiesbaden und vor allem dem Karlsruher SC bei ihrem Bestreben zu ärgern.

Der KSC, der mit großem Anhang auf die Ostalb reisen wird, steht im Fokus des VfR. Kapitän Daniel Bernhardt und Sascha Traut stammen aus der badischen Hauptstadt mit ruhmreicher Fußball-Vergangenheit, Traut lief für den KSC auf. Besonders könnte es beim letzten Heimspiel werden. „Die Zuschauer werden ein Spektakel erleben“, prophezeit Bernhardt.

Nachdem die Aalener ihre Heimstärke wiedergefunden haben mit dem 2:1 gegen den VfL Osnabrück, setzen Bernhardt und Co. auch auf das letzte Heimspiel der Saison gegen den KSC. „Daheim haben wir unsere Stärke. Selbst ein 0:1 haut uns Zuhause nicht um“, spielte der Kapitän auf das Osnabrück-Spiel an.

Der Torwart dachte neben seinem Blick auf die nähere Zukunft auch schon an die kommende Spielzeit. „Die Heimstärke brauchen wir weiter“, führte Bernhardt aus. Doch zunächst geht es um einen ordentlichen Abschluss dieser Saison. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen“, macht der Torwart klar.

Die sollen nicht nur gegen Karlsruhe am 5. Mai her, sondern schon vorher und im Saisonfinale in Wiesbaden. Ein Ziel von Schnellbacher ist es, am letzten Spieltag gegen seinen hessischen Ex-Klub zu treffen: „Das wäre schön“. Neben Karlsruhe und Wiesbaden soll das Spiel am Freitagabend gegen Unterhaching freilich nicht unter den Tisch fallen. „Da ist alles drin“, befindet Schnellbacher.

Der jüngste Sieg könnte vielleicht nochmal einen Schub geben, der in dieser Phase der Spielzeit, in der es für den Rangzehnten zumindest tabellarisch um nicht mehr viel geht. „Wir fahren mit Selbstvertrauen nach Unterhaching“, sagt Trainer Peter Vollmann. Was danach kommt, ist Zukunftsmusik.