Die Dreikönigsturniere der DJK Wasseralfingen sind zurück

Freunde des geplfegten Hallenfußballs können sich freuen. Die Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen kehrt nach coronabedingter Zwangspause zurück und geht in ihre 45. Runde. Vom 4 bis 8. Januar wird es in der Wasseralfinger Talsporthalle wieder Budenzauber vom Feinsten geben.

Den Auftakt am Mittwoch, 4. Januar machen die D- und B-Jugend. Einen Tag später ist erst die E-Jugend im Einsatz, im Anschluss folgt dann das Damen-Turnier. Ganz im Zeichen der Aktiven steht dann der Dreikönigstag am Freitag, 6. Januar. Titelverteidiger ist dabei die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. In einem packenden Finale setzte sich die TSG 2020 gegen den TSV Westhausen mit 3:2 durch. Können die Kicker aus der Aalener Weststadt ihren Titel verteidigen? Am Samstag 7. Januar spielen die A- Jugend und die AH um die Platzierungen. Den Abschluss der langen Turnierserie macht die C-Jugend am Sonntag, 8. Januar.