Die Dreikönigsturniere der DJK sind zurück

Nach Weihnachten und Silvester ist vor Dreikönig – und für Fußballer bedeutet das endlich wieder: Budenzauber vom Allerfeinsten. In dieser Woche ist es nämlich soweit, die Dreikönigsturniere der DJK-SG Wasseralfingen sind nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause zurück und gehen in ihre mittlerweile schon 45. Runde. Gespielt wird von Mittwoch bis Sonntag in der Wasseralfinger Talsporthalle. Insgesamt stehen an den fünf Tagen acht Turniere an.

D-Jugend eröffnet an diesem Mittwoch

Los geht es an diesem Mittwoch ab 9.30 Uhr mit dem D-Jugend-Turnier. An den Start gehen dabei die SGM Union Wasseralfingen, SGM TSV Westhausen/Kapfenburg, SGM SG Schrezheim/Limes, 1. FC Normannia Gmünd I und II, SGM Dewangen/Fachsenfeld/Hüttlingen, VfR Aalen, SpVgg Ansbach, Sportfreunde Lorch, 1. Göppinger SV, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, FC Memmingen, FSV Hollenbach und der SSV Reutlingen. Das Finale findet gegen 15.45 Uhr statt.

Nach einer kurzen Pause duelliert sich ab 16.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht die B-Jugend um den Turniersieg. Mit dabei sind die SGM Union Wasseralfingen, 1. Göppinger SV, SGM Hüttlingen/Dewangen/Fachsenfeld, VfR Aalen, SGM Abtsgmünd/Neuler/Adelmannsfelden, Sportfreunde Schwäbisch Hall, FC Esslingen, SGM Elchingen, JFG Wendelstein, TSV Ilshofen, SC 04 Schwabach, FSV Hollenbach, Würzburger FV, FSV Erlangen-Bruck und SG Quelle Fürth.

Den Auftakt des zweiten Turniertags am Donnerstag, 5. Januar um 9 Uhr, machen die Kicker der E-Jugend. Neben dem Gastgeber SGM Union Wasseralfingen werden sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach I und III, SGM Schwabsberg-Limes, SGM Lauchheim/Lippach, 1. FC Normannia Gmünd I und II, SG SSV Sportfreunde Schwäbisch Hall, SV Fellbach, TSV Hüttlingen, Stuttgarter Kickers, FSV Waiblingen und SG Quelle Fürth die Ehre geben. Der Turniersieger steht gegen 16 Uhr fest. Ab 17.30 gilt der Fokus dann voll und ganz den Damen. Es ist das einzige Turnier mit weiblicher Beteiligung. An den Start gehen die SGM Hofherrnweiler/Wasseralfingen/Neuler, 1. FC Stern Mögglingen, SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim, SV Segringen, TSV Hüttlingen, TV Steinheim, 1. FC Normannia Gmünd und TSV Buchenberg. Das Finale beginnt gegen 21.45 Uhr.

Höhepunkt am Dreikönigstag: Das Turnier der Aktiven

Der Höhepunkt der großen Turnierreihe steigt am Dreikönigstag. Ab 9 Uhr treten Teams aus der Bezirksliga, Kreisliga A und Kreisliga B auf das Parkett, um sich zum Champion zu krönen. Folgende Teams wollen in die Fußstapfen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, die sich bei der bislang letzten Auflage im Jahr 2020 mit 3:2 nach Verlängerung gegen den TSV Westhausen durchgesetzt hat, treten: SGM Union Wasseralfingen, DJK-SG Schwabsberg-Buch, TV Heuchlingen, SV Lautern, SC Nähermemmingen/Baldingen, SV Frickenhofen, SSV Aalen, SV Lauchheim, SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim, TSV Hüttlingen, TSV Westhausen, SGM Rindelbach/Neunheim, SG Heldenfingen/Heuchlingen, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und DJK Limes 09. Der Sieger steht gegen 17.30 Uhr fest.

Drei Turniere am Wochenende

Nach dem Turnier der Aktiven ist aber noch längst nicht Schluss, Fans des Hallenfußballs können sich nämlich noch auf ein randvolles Programm am Wochenende freuen. Am Samstag, 7. Januar um 9 Uhr ist die A-Jugend im Einsatz. Folgende Mannschaften sind dabei: SGM Union Wasseralfingen, 1. FC Normannia Gmünd, SGM SSV Aalen/TSV Essingen, SV Sportfreunde Dinkelsbühl, SG Quelle Fürth, SGM Neuler/Adelmannsfelden/Abtsgmünd, SGM Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg, SGM Albuch, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, SGM Herbrechtingen/Bolheim und VfR Aalen. Das Finale steigt um kurz vor 16 Uhr.Etwa eine Stunde später um 17 Uhr, ist die AH im Einsatz. Zu Beginn kommt es gleich zum prestigeträchtigen Duell zwischen der DJK-SG Wasseralfingen und dem FV Viktoria Wasseralfingen. Neben den beiden Wasseralfinger Teams wollen noch die DJK-SG Schwabsberg-Buch, SVG Fachsenfeld, SV Ebnat, TSV Essingen, TSV Sulzbach-Laufen, SC Geislingen, SSV Aalen und TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bestmöglich abschneiden. Das Finale startet gegen 22 Uhr. Den Turnierabschluss am Sonntag, 8. Januar ab 9 Uhr machen die Fußballer aus der C-Jugend. Das sind die Mannschaften: SGM Union Wasseralfingen, TSV Neu-Ulm, FC Esslingen, FC Gundelfingen I und II, Stuttgarter Kickers, SGM Adelmannsfelden/Abtsgmünd/Neuler, FSV Waiblingen, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach SG Quelle Fürth, SpVGG Satteldorf/Tiefenbach, SpVGG Ansbach, VfR Aalen, FV Würzburg und SSV Reutlingen.

Die Spielzeit bei den Turnieren ist unterschiedlich lang: Die Junioren spielen einmal zehn Minuten, die Aktiven, Damen und die AH spielen zwei Minuten länger. Gespielt wird mit Rundumbande. An den fünf Tagen werden die Organisatoren der DJK-SG Wasseralfingen mehr als 100 Mannschaften begrüßen dürfen. Rund 30 Helferinnen und Helfer der DJK werden dabei täglich im Einsatz sein. „Wir alle von der DJK-SG Wasseralfingen freuen uns, dass die Turniere endlich wieder stattfinden können. 45 Jahre Dreikönigsturnier, das hat schon was“, freut sich Mitorganisator Wolfgang Hügel.