Die dreigeteilte Liga

Mit mehreren richtungsweisenden Schlüsselspielen beginnt in der Fussball-Kreisliga A am Sonntag der spannenden Saisonendspurt. Die Spitzenreiter könnten ihre Vormachtstellung weiter ausbauen, am Tabellenende kämpfen die Abstiegskandidaten um das sportliche Überleben.

Kreisliga A I: Der Zweikampf um die Meisterschaft geht in seine finale Phase. Während der TV Heuchlingen (1./55 Punkte) weiterhin alle Trümpfe in der Hand hält und sogar erst eine Partie weniger absolviert hat als der direkte Verfolger, darf sich die TSG Hofherrnweiler II (2./52) keinen unnötigen Ausrutscher mehr leisten. Gegen den Vorletzten TSV Großdeinbach (15./19) will die TSG ihrer Favoritenrolle gerecht werden, um zumindest Relegationsplatz zwei zu festigen. Der TSV Essingen II (12./26) hingegen muss aufpassen, nach zuletzt drei sieglosen Begegnungen nicht noch in Abstiegsnöte zu geraten, und steht beim TSV Mutlangen (10./33) durchaus unter Zugzwang.

Kreisliga A II: In tabellarischer Hinsicht ist die Liga dreigeteilt zwischen den Meisterschaftsaspiranten, den vermeintlich gesicherten und den akut abstiegsgefährdeten Teams. An der Spitze gab es zuletzt erstmals seit dem zwölften Spieltag wieder einen Machtwechsel zu beobachten: Die SGM Union Wasseralfingen (2./44) musste den Platz an der Sonne an den SV Wört (1./47) abtreten und bereits diesen Sonntag folgt das Gipfeltreffen, das für beide Seiten vorentscheidenden Charakter besitzt. Ein nicht minder bedeutsames Spitzenspiel steht dem SV Kerkingen (3./42) gegen das Rückrunden-Überraschungsteam TV Bopfingen (5./36) bevor. Eine äußerst knifflige Aufgabe wartet ebenso auf den TSV Adelmannsfelden (4./37), der im Duell mit dem VfB Tannhausen (7./33) dringend punkten muss, um seine Position zu verteidigen. Auch der TSV Hüttlingen (6./33) hat sich durch seinen Aufwärtstrend an die Spitzengruppe herangepirscht, muss nun aber bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II (8./32) bestehen.

Mehrere Teams haben sich von der Abstiegszone distanzieren können und scheinen frühzeitig gesichert. Der SV DJK Stödtlen (9./29) ist beim SV DJK Nordhausen-Zipplingen (11./28) gefordert, die DJK-SG Schwabsberg-Buch (13./27) will im Heimspiel gegen den SV Pfahlheim (10./29) nachlegen. Drei weitere Mannschaften hingegen stecken weiterhin ganz tief im Abstiegssumpf. Der VfB Ellenberg (14./21), derzeit auf dem Relegationsplatz gelegen, möchte durch einen Heimsieg gegen den TSV Westhausen (12./27) die beiden Schlusslichter der Tabelle weiter abhängen. Vor ihrem direkten Aufeinandertreffen belegen die seit zwölf Partien sieglosen Sportfreunde Rosenberg (15./16) und der im Jahr 2018 erst einmal siegreiche FC Röhlingen (16./13) die beiden direkten Abstiegsplätze.

Kreisliga A III: Um seine nur noch äußerst geringe Chance im Aufstiegsrennen zu wahren, benötigt die SGM Königsbronn/Oberkochen (4./50) einen Heimerfolg gegen Abstiegskandidat SV Großkuchen (16./20) und ist zugleich auf Patzer der direkten Konkurrenten angeweisen. Derweil hat der FC Härtsfeld (14./22) bei den Sportfreunden Fleinheim (7./38) wertvoller Punkte für das Ziel Klassenerhalt im Visier.