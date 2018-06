Die DM im Visier

2018 haben die Team Meisterschaften der Senioren im Land eine Renaissance erfahren. Acht Mannschaften hatten ihre Teilnahme an den Landesmeisterschaften im Murr zugesagt und waren am Start. Für einen spannenden und abwechslungsreichen Wettkampftag war damit gesorgt. Mit einem Team in der Altersklasse M 30 und zwei Teams in der M 50 ging die LG Rems-Welland an den Start. Vor allem für den amtierenden Deutschen Meister der M 50, die LG, sollten diese Meisterschaften auch als Qualifikationswettkampf für die Deutschen Meisterschaften (DM) am 22. September in Baunatal dienen, um den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Nach acht Disziplinen gab es für die Essinger Senioren einiges zu feiern.

Zum einen zwei Mannschaftstitel, je einen in der M 30 und M 50 und einen vierten Platz mit der zweiten Mannschaft der M 50. Zum Zweiten, 10144 Punkte für die Mannschaft der M 50 (Frank, Beyerle, Litau, Kolb, Strehle, Richter, Lecon, Damrat, Fritze, Widmann, Messner, Stohrer, Vöhringer). Mit dieser neuen Bestmarke für Leichtathletikteams in dieser Altersklasse im Land und der bisher zweitbesten Qualifikationsleistung in Deutschland dürfte das Ticket für den deutschen Endkampf in Baunatal für den Titelverteidiger fast sicher gebucht sein. Aber auch das Team der Altersklasse M 30 darf sich noch eine kleine Hoffnung auf die Reise zur DM machen.

M 50 setzt neue Maßstäbe

Nur eine Leistung in der M 50 besonders herauszuheben fällt bei einem solchen Ergebnis besonders schwer. Immer die zwei besten Einzelleistungen aus den zu absolvierenden Disziplinen fließen bei dieser Wettkampfform in das Gesamtergebnis mit ein. Aber nicht nur diese Leistungen waren Spitze, sondern auch selbst die nicht mehr in die Wertung aufgenommenen dritten Plätze lagen auf hohem Niveau. Für dieses herausragende Ergebnis legten an diesem Tag die 800 Meter Läufer (Frank, Kolb, Strehle), sowie die 4x100 Meter Staffel in der Besetzung (Litau, Beyerle, Kolb, Frank) mit jeweils 1355 Punkten, als fleißigste Punktesammler den Grundstock.

Die meisten Einzelpunkte sammelte an diesem Weit- und Hochspringer Günther Widmann. Vor allem mit seinen 1,68 Meter im Hochsprung setzte er ein Ausrufezeichen und dürfte bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in Mönchengladbach ein wichtiges Wort um die Medaillenvergabe mitsprechen. Die zweite Mannschaft der M 50 (Henne, Frey, Maslo, Bartle) musste verletzungsbedingt stark dezimiert an den Start gehen und konnte so nicht in allen Disziplinen punkten. Die vier Musketiere aus Essingen konnten sich jedoch teilweise in ihren Spezialdisziplinen über neue persönliche Bestleistungen freuen.

M 30 im ersten Anlaufzum Titel

Nach vielen Jahren konnte die LG wieder eine Mannschaft in der M 30 an den Start bringen. Mannschaftsführer Tobias Hirsch stellte ein schlagkräftiges Team zusammen. Jochen Janouschek und Dieter Mößner sammelten im Diskuswurf und Kugelstoßen nach langer Wettkampfpause wichtige Punkte. Eine starke Hochsprungleistung zeigte Johannes Weinberger bei seinem Debüt mit 1,48 Meter. Die Säulen des Teams Markus Hübner, Alexander Götz und Hirsch gingen in jeweils drei Disziplinen an den Start. Hübner überzeugte hier vor allem im Sprint mit starken 12,41 Sekunden und im Weitsprung mit 5,48 Meter. Götz spielte seine Stärken über die 800 Meter und 3000 Meter aus. Hier wurde er von Helmuth Zekel (3000 Meter), Christian Plath (800 Meter/3000 Meter) und Steffen Böhm (800 Meter) erfolgreich beim Punkte sammeln unterstützt. Am Ende müssen die Essinger mit ihrer erreichten Siegerpunktzahl von 7463 abwarten, ob die zur Zeit viertbeste Leistung in Deutschland für die DM reicht.