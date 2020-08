Die Delphine schwimmen wieder

Nach langer Coronapause hat der Schwimmclub Delphin Aalen seinen Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Das teilte Vorstand Uwe Mohr im Rahmen der Mitgliederversammlung mit. Dank der Öffnung des Unterrombacher Freibads als Trainingsstätte für die Aalener Schwimmsportvereine, können sowohl die Leistungsschwimmer wie auch Masters und Anfängergruppen unter disziplinierter Einhaltung des Hygienekonzepts wieder ihre Übungseinheiten absolvieren. Überrascht hat der enorme Andrang zu allen Trainingszeiten und der Trainingsfleiß, der von den Schwimmer/innen an den Tag gelegt wird, stellte der Vorstand fest. Mohr blickte auf ein reges Vereinsleben zurück, das mit dem Lockdown im März leider ein jähes Ende fand.

Cheftrainer Alexander Jung berichtete von 21 Wettkämpfen, an denen sich der SCD erfolgreich beteiligte. Höhepunkte waren die Süddeutschen Meisterschaften in Freiburg und Wetzlar, die World Games mit 40 Nationen in Österreich und die Deutschen Bi- und Triathle-Meisterschaften im Spieselfreibad. Mittlerweile ist der SCD auf 282 Mitglieder angewachsen. 21 Schwimmer/innen bilden dabei die oberste Leistungsgruppe. Für einen reibungslosen Ablauf des Trainingsbetriebs für die vielen Mitglieder sorgen neben dem dreiköpfigen Trainerteam 14 nach dem Swim-Star- Konzept zertifizierte Übungsleiter. Für den Wettkampfbetrieb kann der Verein auf 24 lizenzierte Kampfrichter zurückgreifen, 5 weitere befinden sich in Ausbildung. Ausflüge des Gesamtvereins, Feste und Jugendfreizeiten rundeten das arbeitsintensive Jahresprogramm ab.

Wirtschaftlich ist der Schwimmclub nach den Zahlen von Kassierer Reinhard Siegert bestens aufgestellt. Unter Berücksichtigung der Ausfälle durch die Pandemie hat der SCD Delphin deshalb beschlossen, die Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr um 25 Prozent zu reduzieren.

Überarbeitet werden musste die Satzung. Die Änderungen wurden einstimmig gebilligt. Bei den Wahlen wurde das bewährte Team um Vorstand Uwe Mohr, 2. Vorstand Alexander Jung, Geschäftsführerin Doris Jung und Kassierer Reinhard Siegert ebenfalls einstimmig bestätigt.

Ehrungen für 15 aktive Jahre erhielten Tabea Eigenthaler, Lorenz Hafner und Simon Rothfuß, für 10 Jahre Alisa Schäfauer, Jasmin Schroll, Jana Seibold, Lukas Seibold und Paul Mohrenweiser.