Die Damen 1 des TC Aalen auf der Erfolgsspur

Findet die diesjährige Tennis-Verbandsrunde statt? Und wenn ja unter welchen Bedingungen? Sind Doppel, Duschen und das gemeinsame Essen nach dem Spiel erlaubt, oder bleibt es dieses Jahr beim absoluten Einzelsport? Nach einiger Zeit des Hoffens und Bangens wurden diese Fragen vom Württembergischen Tennisbund (WTB) endlich geklärt. Zu allen Punkten hieß es: Ja! Mit einigen kleineren Änderungen und Vorsichts- und Hygienemaßnahmen fand die Tennissaison dieses Jahr beinahe wie gewohnt statt.

In ihrem zweiten Jahr in der Verbandsliga startete die Damenmannschaft 1 des TC Aalen ihre Saison in Fellbach. In einem an Spannung kaum zu übertreffenden Spiel siegte der TC Aalen nach insgesamt vier Match-Tie-Breaks haarscharf 5:4. Weiter ging es am zweiten Spieltag, diesmal mit einem deutlichen Sieg von 9:0 in Zuffenhausen.

Auch gegen den TA TSV Bietigheim und den TA VfB Ulm siegte die Aalener Mannschaft klar mit einem 7:2 und einem 8:1. Lediglich durch die Niederlage am dritten Spieltag gegen die Damen 1 aus Renningen verpassten sie knapp ihre Chance auf einen Aufstieg in die Oberliga.

Insgesamt kann die junge Mannschaft, bestehend aus Pia Sperber, Yasmina Mayer, Lia Basalyk, Katharina Schlipf, Smila Schepp und Nika Basalyk stolz und zufrieden mit ihrer diesjährigen Leistung und einem sehr guten zweiten Platz in der Tabelle sein.