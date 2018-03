Die Biene heißt jetzt „Remsi“

Das Maskottchen der Remstal-Gartenschau 2019 hat einen Namen. Rund 4000 Menschen haben sich an der Namenssuche beteiligt. Jetzt steht fest: Die Biene heißt Remsi. Dafür haben sich 30,5 Prozent der Teilnehmer entschieden. 17 Prozent wollten dass das Maskottchen Brummhilde heißt und 1,7 Prozent stimmten für GaBi.

Gartenschau-Geschäftsführer Thorsten Englert freut sich sehr über das Ergebnis: „Remsi passt einfach perfekt zum Remstal und zu unserer Gartenschau. Der Fluss ist das verbindende Element der 16 Gartenschau-Kommunen und genau wie die Rems soll unsere Biene von Ort zu Ort unterwegs sein." Ebenso begeistert zeigt sich Englert von den vielen selbstkreierten Namensvorschlägen, die eingereicht wurden. Von RemsBi, über Remstalbrummer, bis hin zu Rems-Willi oder Remsmaja drehte es sich ebenfalls am häufigsten um den heimischen Fluss. Auch sonst zeigten sich die Teilnehmer äußerst kreativ. Hier ein kleiner Auszug:

GaBI-Schafferle, Klopfi, Zulli, Wuchtbrumme, Albienchen, Boom chicka summ summ, HummelBommel, Sabine Honeyschleck, Sumse Flowbee Seabee, Waibi. „Die Auswertung hat uns wirklich viel Freude bereitet und wir bedanken uns bei allen Teilnehmern von ganzem Herzen, dass Sie mitgemacht haben", so Englert. Unter den knapp 4.000 Teilnehmern wurden zehn Gewinner ausgelost. Ein großes Honigabo hat Helga Liebetrau-Gröner aus Ludwigsburg gewonnen, die Klasse 2b von der Wolfgang-Zacher-Schule aus Waiblingen darf sich über eine Bienen-Patenschaft samt Führung freuen und Simone Werz aus Schwäbisch Gmünd bekommt ein kleines Honigabo geschenkt. Die Plätze vier bis zehn gehen an: Maria Dußling aus Fell-bach, Sven Rühle aus Schorndorf, Andreas Böhme aus Aalen, Armin Kiener aus Ellwangen, Markus Horacek aus Stuttgart, Carolin Münch aus Remseck und Klaus Schäfer aus Remshal-den. Sie alle bekommen die DVD „More than Honey" und ein Naturkosmetik-Produkt zugeschickt. Am Donnerstag, 22. Februar, wird die Gartenschau-Biene am Remsmittelpunkt in Lorch-Waldhausen offiziell getauft.