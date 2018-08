Die besten Teams kommen in die Endrunde

Bereits zum 38. Mal veranstaltet die Tischtennis-Abteilung des TSV Wasseralfingen am 8. und 9. September ihr Zweier-Mannschafts-Tischtennisturnier in der Talsporthalle. Für die Teilnehmer besteht dabei die letzte Möglichkeit einer Formüberprüfung im Wettkampf vor den eine Woche später beginnenden Punktspielen. Die Vorrunden aller 13 Wettbewerbe werden im Gruppensystem ausgetragen; die beiden besten Teams jeder Gruppe kommen in die Endrunde, die dann im K.o.-System ausgespielt wird.

Durchgeführt werden am 8. September die Wettbewerbe männliche und weibliche Jugend U18 (Stichtag: 1.1.2001), Schüler/innen U15/U14 (Stichtag: 1.1.2004), Schüler/innen U13/U12 (Stichtag: 1.1.2006) und Senioren (Stichtag: 1.1.1979); Spielbeginn 10 Uhr für alle Klassen.

Am 9. September wird das Turnier um 9 Uhr durch Herren-D- (QTTR bis 1300), Herren-C- (QTTR 1301 bis 1450) und Herren-B-Klasse (QTTR1451 bis 1600) fortgesetzt. Die Herren-A-Klasse (QTTR 1601 und mehr) steigt um 12 Uhr in das Turnier ein. Die Damen-A- (QTTR 1301 und mehr) und die- B-Klasse (QTTR bis 1300) gehen um 13 Uhr an die Tische

Preisgelder und Pokale

An die Sieger in allen Wettbewerben der Damen und Herren werden wieder Preisgelder vergeben. Außerdem erhalten die Ersten in allen Wettbewerben Pokale und die Nächstplatzierten können sich über sehr wertvolle Sachpreise freuen. Meldeschluss ist am Montag, 3. September (Posteingang).

Die Anmeldungen sind schriftlich oder möglichst per E-Mail an Holger Weik Spieselstraße 17, Wasseralfingen 73433 Aalen, E-Mail-Adresse: anmeldung@tsv-wasseralfingen-tischtennis.de oder per Fax an Ralph Bolsinger (07361/969432) zu richten.