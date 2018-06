Die Besten in Stuttgart

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist vor Kurzem Gastgeber für die baden-württembergischen Meisterschaften der Senioren gewesen. Mit 18 Gold-, zehn Silber-, elf Bronzemedaillen dekoriert, kehrten die Essinger Senioren der LG Rems-Welland auf die Ostalb zurück.

Über die 400 Meter waren Rainer Kolb (M 50) und Kai-Steffen Frank (M 55) eine Bank in ihren Altersklassen und sicherten sich in überlegener Manier die Meistertitel. In den beiden Altersklassen gab es sogar noch das Sahnehäubchen mit dem Gewinn der Silbermedaille für Rainer Strehle (M 50) und Ernst Litau (M 55) darauf. Ebenfalls zweimal Gold ging an die Hochspringer Günther Widmann (M 50) mit übersprungenen 1,65 Meter und Jörg Fritze (M55) mit einer Höhe von 1,57 Meter.

Die Seniorin im Team, Sabine Haenschke (W 45), sicherte sich gleich zwei Medaillen, Silber mit der Kugel und Bronze im Diskuswurf. Hans Messner (M 55) sicherten sich im Diskuswurf und Kugelstoßen jeweils Silber und Udo Stohrer (M 50) im Diskuswurf Bronze. Die Erfolgsbilanz der Essinger Werfergarde krönte Hartwig Vöhringer im Kugelstoßen und Diskuswurf mit der Goldmedaille. Tobias Hirsch (M 30) sicherte sich zum ersten Mal im Stabhochsprung den Landesmeistertitel. Der vierten Titel des ersten Tages ging auf das Konto von Messner, der im Dreisprung Gold mit nach Hause nahm. Alexander Götz sicherte sich zweimal mal die Bronzemedaille über die 5000 und 1500 Meter. Ein starker Schlussspurt über die 800 Meter bescherte ihm am zweiten Wettkampftag Silber. Günther Maslo konnte sich über die 5000 Meter über die Bronzemedaille freuen.

Sprinter bilden starken Auftakt

Die Sprinter über 100 Meter sorgten für den Auftakt am zweiten Wettkampftag. Die Bilanz zweimal Gold, einmal Silber, einmal Dritter und ein Fehlstart. Markus Hübner (45) holte in 12,28 Sekunden Gold. In der Altersklasse M 55 gab es ein vereinsinternes Duell. Hier sicherte sich Wilhelm Beyerle den Titel vor Ernst Litau und Kai-Steffen Frank. Bernhard Frey und Rainer Strehle (M 50) vervollständigte als Achter und Neunte das starke Sprintergebnis. Fast das gleiche Ergebnis gab es dann über die 200 Meter zu feiern, nur wurden diesmal die Plätze getauscht. Der logische Sieger über die 200 Meter in der Altersklasse M 45 war nach der starken Vorstellung über die kurze Sprintdistanz Hübner, der sich seinen zweiten Titel an diesem Tag sicherte. Für Spannung war in der Altersklasse M 55 gesorgt.

In den Staffeln stark

Diesmal sicherte sich Frank den Titel vor Litau und Beyerle über die 200 Meter. Weiteres Edelmetall konnte sich Rainer Kolb (M 50) nach einem spannenden 800 Meter Lauf umhängen. Bronze und die Qualifikationsnorm für die deutschen Meisterschaften waren der Lohn. Frank (M 55) beherrschte auch über die Distanz von 800 Meter die Konkurrenz und holte seinen Titel Nummer drei. Titel Nummer vier holte er sich im Weitsprung mit guten 5,16 Meter ab. Dass die Sprungwettbewerbe auch immer mehr eine starke Disziplin der Essinger Senioren werden dafür standen auch Roland Henne (M 60) und Hübner (M 45). Henne sicherte sich nach Bronze beim Stabhochsprung auch im Weitsprung den dritten Platz. Hübner holte sich mit einer Siegesweite von 5,68 Meter und neuer persönlicher Bestleistung den Titel.

Hartwig Vöhringer (M 60) holte sich im Speerwurf mit 45,43 Meter den Titel. Zudem sicherte sich Andreas Schieber (M 60) mit 32,81 Meter im Hammerwurf Bronze. Gleich mit zwei Staffelteams gingen die LG Rems-Welland zum Abschluss in der Altersklasse M 50 über die 4x100 Meter an den Start. Team I (50:04 Sekunden) sicherte in der Besetzung (Litau, Beyerle, Kolb, Frank) den Titel, vor Team II (52,10 Sekunden) in der Besetzung (Frey, Vöhringer, Strehle, Fritze). Die 4x100 Meter Staffel der M30 (Hirsch, Hübner, Götz, Gentner) und wiederholten den Vorjahreserfolg.