Die Bergkapelle meldet sich zurück

Endlich wieder Livemusik genießen und dabei etwas Gutes tun – das ist am Mittwoch, 28. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Wasseralfinger Stefansplatz an der Loggia möglich. Die SHW-Bergkapelle meldet sich nach fast 18-monatiger Auftrittspause wegen der Corona-Pandemie zurück.

Unter der musikalischen Leitung von Günter Martin Korst lädt das sinfonische Blasorchester zu einem sommerlichen Platzkonzert ein. „Wir wollen zeigen, dass wir wieder da und nach der langen Zwangspause wieder auf dem Weg zu alter musikalischer Qualität sind,“ erklärt der Dirigent. Seit einiger Zeit darf wieder geprobt werden. Anfang Juni war das erst nur im Freien und dann auch nur mit der 3G-Regel möglich. Mittlerweile können auch Blasorchester wieder im Innenraum proben, allerdings muss der Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Musikerinnen und Musikern gewährleistet sein. „Obwohl wir unseren Probenraum erweitert, das Dach erhöht und auch eine Lüftungsanlage eingebaut haben, ist der Raum für das rund 70 mitgliederstarke Orchester unter diesen Bedingungen noch zu klein. Deshalb haben wir uns entschlossen, bis zur Sommerpause im Freien zu proben.“ Dies erklärt der Vorsitzende Eugen Krämer und fügt noch schmunzelnd an, dass der Wettergott bisher ein SHWler gewesen sein müsse. Musste doch erst eine Probe wegen Regens ausfallen.

Schnell war man sich in der Vereinsleitung einig, dass am Termin des eigentlichen Sommerkonzerts am Bürgerhaus ein Platzkonzert stattfinden soll. So wird die Bergkapelle mit einem rund 40-minütigen Programm am Stefansplatz auftreten. Die Darbietungen sollen die ganze Bandbreite der SHW-Bergkapelle von traditioneller Blasmusik über Swing- und Jazzklassiker bis hin zur Popmusik zeigen. Und es soll den Zuhörern und Orchestermitgliedern nicht nur Spaß machen, sondern die Bergkapelle möchte auch etwas Gutes tun. Die Orchestermitglieder sammeln während des Konzerts Spenden für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Krämer erklärt den Entschluss folgendermaßen: „Ich glaube, ich spreche für alle Mitglieder der SHW Bergkapelle, dass jede und jeder von den Bildern der Flutkatastrophe geschockt ist. In einer solchen Zeit muss man zusammenstehen und wenn wir mit unserer Musik auch noch etwas Gutes tun können, dann sollten wir nicht zögern.“

Beim Konzert gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Bei Regen entfällt das Konzert.