Die beiden Neuen berichten aus Berlin

Kommunalpolitische Thementische und die Berichte der beiden mehr oder weniger frisch gewählten Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp und Danyal Bayaz aus ihrem ersten Jahr in der Bundeshauptstadt dominierten das ziemlich gut besuchte „Grüne Herbstfest“ des Aalener Ortsverbands der Grünen. Im Frapé war schon mal Wahlparty gefeiert worden, das Herbstfest hier war eine Premiere.

Getroffen hatten sich unter anderem Grünen-Mitglieder, Teile der Gemeinderatsfraktion und die vor kurzem wiedergegründete Grüne Jugend. An den Thementischen war es später um Umwelt und Naturschutz, Wirtschaft, Bildung, Soziales, Pflege und Gesundheit gegangen. Zuvor aber wollte Bennet Müller (Ortsverein Aalen und Landtagskandidat im Wahlkreis Aalen und im Landesvorstand) den beiden Bundestagsabgeordneten „auf den Zahn fühlen“ nach ihrem ersten Jahr in Berlin.

Ihr Leben, erklärte Stumpp, habe sich „total verändert“, vorher sei es geregelt gewesen, nun sei es eher ungeregelt. Das liege daran, dass sie „nicht mehr Herrin ihres Terminkalenders“ sei, den würden nun Mitarbeiter aufsetzen. Das Leben in Berlin verliefe „sehr getaktet“.

„Recht ähnlich“ sei es auch bei ihm, berichtete Bayaz, man sei „Sklave des Kalenders“. Die Gemengelage in Berlin aus Politikern, Lobbyisten und Journalisten nannte er eine „Blase“, in der man sich nicht einschließen lassen dürfe, man müsse sie aufbrechen. Für ihn sei es ein großes Privileg, den „großen Fragen dieses Landes“ nachgehen zu dürfen und die Freiheit zu besitzen, dem nachzugehen, was man umsetzen will. Immer wieder gehe es aber auch Themen und Entscheidungen, die auch Gewissensentscheidungen seien. Als Beispiel nannte er das Thema Organspende oder den Syrien-Krieg.