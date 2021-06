Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Der Bestand an Arbeitslosen ist in allen Regionen des Agenturbezirks Aalen im Mai weiter zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit Aalen mitteilt, sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Zum Ende des Berichtsmonats waren damit 9337 Menschen in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldet. Das sind 4,6 Prozent weniger als im April und 10,6 Prozent weniger als im Mai 2020, jedoch 27 Prozent mehr als noch vor der Pandemie.

Spitzenreiter bleibt der Raum Ellwangen. Hier sank die Arbeitslosenquote um 0,2 auf 1,9 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte über dem Spitzenwert von 1,7 Prozent, den die Region im Mai 2017 erreichte. Aktuell sind in Ellwangen 476 Personen arbeitslos gemeldet.

Im Landesvergleich schneidet der Agenturbezirk Aalen bei dem Rückgang der Arbeitslosigkeit besser ab als der Durchschnitt in Baden-Württemberg, wo die Arbeitslosigkeit um 3,7 Prozent zurück ging. Im Vorjahresvergleich liegt die Region Ostwürttemberg im Mai sogar auf Platz 1. Kein anderer Agenturbezirk in Baden-Württemberg konnte binnen Jahresfrist einen höheren Rückgang an Arbeitslosen verzeichnen.

Im Mai meldeten sich insgesamt 753 Personen aus einer Beschäftigung arbeitslos. Das sind 21,7 Prozent weniger als noch im April und 33,2 Prozent weniger als im Mai 2020. Demgegenüber stehen 834 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung beenden konnten. Das sind 84,1 Prozent mehr als im Mai 2020.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist weitgehend im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosendgeld I) erfolgt. Hier waren 5063 Menschen in der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet. Dies sind 375 Menschen oder 6,9 Prozent weniger als noch im April. Im Bereich der Grundsicherung (Hartz IV) hat die Arbeitslosigkeit mit einem Minus von 1,7 Prozent insgesamt deutlich weniger abgenommen. Mit 4274 waren diesen Monat in Ostwürttemberg 75 Menschen weniger in den Jobcentern arbeitslos gemeldet als im Vormonat.

Die Zahl der Arbeitslosen nahm im Ostalbkreis insgesamt um 274 Personen oder 4,3 Prozent auf 6079 Menschen ab. Im Vormonatsvergleich verringerte sich der Bestand an arbeitslos Gemeldeten in der Arbeitslosenversicherung um 243 und im Bereich der Grundsicherung um 31.

Etwas positiver entwickelte sich die Zahl der Arbeitslosen in Heidenheim. Hier gab es insgesamt einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 176 Personen oder 5,1 Prozent auf insgesamt 3258 Personen. Im Bereich der Grundsicherung ging ihre Zahl um 44 Personen zurück, während die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Arbeitslosenversicherung um 132 Personen sank. Vergleicht man die aktuellen Entwicklungen mit dem Vorjahr, so liegt der Landkreis Heidenheim im Landesvergleich mit einem Rückgang von 13,5 Prozent auf Platz 3 aller Landkreise in Baden-Württemberg.

Besonders erfreulich ist laut Arbeitsagentur der Rückgang bei der Gruppe der Langzeitarbeitslosen. Ihre Zahl reduzierte sich um 58 auf 3093 Menschen. Zum Vergleich: Im Mai des Vorjahres waren 38,3 Prozent weniger Personen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Diese Personengruppe ist von den Auswirkungen der Pandemie am stärksten betroffen. Damit sind in Ostwürttemberg aktuell 33,1 Prozent aller Arbeitslosen bereits länger als ein Jahr arbeitslos.

Zur Besetzung standen insgesamt 2623 freie Stellen zur Verfügung. Im Mai wurden der Arbeitsagentur und den Jobcentern 820 offene Stellen gemeldet. Damit lag die Zahl der neu gemeldeten Stellen um acht Prozent über dem April-Wert und um 52,1 Prozent über dem Wert des Vorjahres.

Auf dem Ausbildungsmarkt wurden bisher 3292 Ausbildungsangebote gemeldet. Dies sind 762 Ausbildungsplätze weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Demgegenüber haben sich 2090 Jugendliche als Bewerber vormerken lassen. Die Zahl der Jugendlichen, die sich um eine Ausbildungsstelle bewerben, reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 36. Ende Mai waren 1507 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt. Für das laufende Berichtsjahr bedeutet das, dass jedem Ausbildungsinteressenten rechnerisch 1,6 Ausbildungsstellen zur Verfügung standen.

Parallel zum Rückgang der Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg ging auch die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit im Mai neu beantragt wurde, weiter zurück. So wurde bei der Agentur für Arbeit Aalen im Mai für 284 Personen in insgesamt 44 Anzeigen Kurzarbeit angezeigt. Zum Vergleich: Im Mai 2020 gingen 410 Anzeigen für 6865 Personen bei der Agentur für Arbeit Aalen ein.