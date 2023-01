Die Altherren des SC Geislingen holen den Pokal

Auch nach dem Dreikönigstag kamen die Fans des Budenzaubers in der Wasseralfinger Talsporthalle voll auf ihre Kosten. Am Samstag und Sonntag standen bei der Dreikönigsturnierserie, ausgerichtet von der DJK-SG Wasseralfingen, noch drei Turniere an. Die A- und C-Jugend, sowie die AH ermittelten die Turniersieger. Im AH-Turnier schnappte sich der SC Geislingen den Pokal, nach einem 2:0-Erfolg gegen den TSV Essingen.

Zehn Teams in zwei Fünfergruppen traten beim Turnier an. Nur die zwei schwächsten Teams der Gruppe schafften den Sprung in das Viertelfinale nicht. Gruppe eins wurde von zwei heimischen Teams dominiert. FV Viktoria Wasseralfingen platzierte sich mit zehn Punkten vor der DJK-SG Wasseralfingen (neun Punkte). Beide Teams trafen schon im Eröffnungsspiel aufeinander. Die Zuschauer bekamen also gleich mal ein Lokal-Derby zu sehen, das der FV Viktoria mit 3:1 gewann. Platz drei in Gruppe eins ging an die DJK-SG Schwabsberg-Buch (fünf Punkte) und Rang vier an den SVG Fachsenfeld (zwei Punkte). In der zweiten Gruppe war der spätere Turniersiege SC Geislingen bereits in der Gruppenphase die bestimmende Mannschaft: vier Spiele, vier Siege. Der TSV Essingen rangierte sich auf Platz zwei (neun Punkte) ein. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach belegte Rang drei (sechs Punkte), Platz vier ging an den TSV Sulzbach-Laufen (drei Punkte).

Die Viertelfinals wurden von einer Wasseralfinger Mannschaft eröffnet. Der FV Viktoria schlug den TSV Sulzbach-Laufen mit 3:1. Das zweite Ticket fürs Halbfinale ging an den TSV Essingen, nach einem 2:0-Sieg gegen die DJK-SG Schwabsberg-Buch. Einen Kantersieg feierte der SC Geislingen beim 7:2 gegen den SVG Fachsenfeld. Die DJK-SG Wasseralfingen musste sich der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach knapp mit 0:1 geschlagen geben. Im Halbfinale kam es zu den Partien FV Viktoria Wasseralfingen gegen den TSV Essingen und SC Geislingen gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nach einem 1:3 gegen den TSV Essingen war der Traum vom Turniersieg für die Viktoria geplatzt. Der SC Geislingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 2:0.

Der FV Viktoria Wasseralfingen konnte das AH-Turnier allerdings versöhnlich mit einem Sieg im Spiel um Platz drei beenden. 4:1 hieß es am Ende gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Im großen Finale gewann der SC Geislingen mit 2:0 gegen den TSV Essingen.