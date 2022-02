Die alte Kegelbahn im Stadthallen-Restaurant ist für immer Geschichte

Wer noch alte Fotos von der Kegelbahn hat, kann diese per E-Mail dem Eigenbetrieb „aalen.kultur&event“ an event@aalen.de zukommen lassen. Unter allen Einsendungen werden zwei Bildbände über den Kulturbahnhof verlost.

Die Zeiten, in denen das Stadthallen-Restaurant florierte, sind lange vorbei. Seit 2011 ist die Gastronomie geschlossen, die Küche wird nur noch für die Bewirtschaftung der Halle bei Veranstaltungen genutzt. Für immer Vergangenheit ist seit einigen Tagen die zum Restaurant gehörende Kegelbahn. Um Platz für technisches Equipment und Mobiliar zu schaffen, haben Mitarbeiter des städtischen Eigenbetriebs „aalen.kultur & event“ diese abgebaut.

„Wir nutzen die veranstaltungsfreien Tage und bringen unsere gute alte Stadthalle auf Vordermann. Selbstverständlich hätten wir die Kegelbahn sehr gerne erhalten und genügend 1-DM-Münzen für den Automaten hätten wir sicherlich auch noch aufgetrieben, doch der Zahn der Zeit hatte dann doch zu sehr an den Geräten und der Bahnoberfläche ge-nagt“, schreiben die Verantwortlichen von „aalen.kultur &event“ auf ihrer Facebookseite.

Und in der Tat: Trotz aller Wehmut hätte sich eine kostenintensive Restaurierung der seit längerer Zeit nicht mehr funktionsfähigen Bahn nicht mehr gelohnt, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Deshalb sei sie abgebaut worden, um die für den Eigenbetrieb „aalen.kultur&event“ dringend benötigte Lagerfläche zu erweitern. In den kommenden Wochen werde hier ein neuer Boden verlegt, die Wände würden neu gestrichen und die künftige Lagerung werde koordiniert.

Schwiegervater von Ex-OB erinnert sich

Einer der ersten, der auf der Kegelbahn im Jahr 1979 mitunter alle Neune geworfen hat, war Hans-Jörg Stützel. Der langjährige Stadtrat, einstige Vorsitzende der FDP/FWV-Fraktion im Gemeinderat und Ehrenvorsitzende der FDP Aalen-Ellwangen, der mit weiteren Mitstreitern 1959 einen Kegelclub gegründet hat, war hier regelmäßig Stammgast.

Noch gerne denkt der Ur-Aalener und Schwiegervater des einstigen OB Martin Gerlach an die Abende auf der Kegelbahn zurück, bei denen es weniger um Sport, sondern vielmehr um Geselligkeit gegangen sei. 2009 mussten sich die Hobbykegler rund um den langjährigen Vorsitzenden des MTV Aalen einen anderen Ort suchen. Denn in diesem Jahr sei der Betrieb der veralteten Kegelbahn, in die über die Jahre von städtischer Seite nichts investiert worden sei, eingestellt worden.

Im Untergeschoss des Stadthallen-Restaurants einmal im Monat mit Freunden gekegelt hat auch Gerhard Kayser. Den Abbau der Kegelbahn findet er schade. Viele Aalener würden damit Erinnerungen verbinden, ein großer Verlust sei deren Ende aus historischer Sicht allerdings nicht. Vielmehr bedauert Kayser, dass das Stadthallen-Restaurant seit zehn Jahren nicht mehr betrieben wird.

Wie viele Aalener erinnere er sich gerne an Abende, die er hier nach Veranstaltungen mit Freunden verbracht habe. Auch an runden Geburtstagen und anderen Festivitäten wie Taufen oder Kommunionen sei die Gastronomie einst gut gebucht gewesen. Ihr Aus war mit dem Ende der Ära von Heinz Besel besiegelt gewesen. Die nachfolgenden Pächter hätten es nicht geschafft, den Betrieb erfolgreich weiterzuführen.

Dass die im Jahr 1957 erbaute Stadthalle, die übrigens mit einem Sondereinschlag in den städtischen Wäldern finanziert wurde, überhaupt ein Restaurant bekommt, sei dem ehemaligen OB Ulrich Pfeifle zu verdanken, sagt Kayser. Ihm sei es wichtig gewesen, ein solches in einem Anbau an die Stadthalle zu verwirklichen. Deshalb habe der damals frisch gebackene OB Verhandlungen mit dem damals betagten Besitzer der Grünbaum Brauerei Aalen, Christian Schmid, geführt.

Der sogenannte „Wasserchristian“ (der Name rührte daher, dass er sein Bier angeblich mit Wasser gestreckt haben soll) hatte zuvor sein Hotel Grüner Baum, vielen älteren Aalenern auch noch in seiner Bewirtschaftung als Wienerwald bekannt, für drei Millionen Mark an die Kreissparkasse Ostalb verkauft, um den Weg für einen Neubau der Sparkassenzentrale an ihrem heutigen Standort freizumachen.

Seit zehn Jahren wird das Stadthallen-Restaurant in dem 1978 fertiggestellten Anbau (links) nicht mehr betrieben. Das finden viele Aalener schade. (Foto: Eckard Scheiderer)

Bereits zu diesem Zeitpunkt habe Schmid entschieden, einen Teil des Verkaufserlöses in Bopfingen zu investieren und den „Hecht“ von F. Heckmann zu kaufen, erinnert sich Ulrich Pfeifle. Als er davon gehört habe, habe er das Gespräch mit Schmid gesucht, um ihn auch von einer Investition in Aalen zu überzeugen.

Zu diesem Zeitpunkt seien dem ehemaligen Stadtoberhaupt die aus dem Jahr 1956 stammenden Pläne eines Stadthallen-Restaurants in die Hände gefallen, das in einem seitlichen Anbau bereits gemeinsam mit der Stadthalle hätte verwirklicht werden sollen. Aufgrund von Geldmangel sei das Projekt allerdings auf Eis gelegt worden.

Auf dem Sterbebett im Ellwanger Krankenhaus habe Pfeifle mit dem schwer erkrankten Brauereibesitzer gesprochen und im Zuge dieses Gesprächs habe dieser ihm ein zinsloses Darlehen in Höhe von einer Million Mark in Aussicht gestellt.Allerdings nur unter der Bedingung, dass im Restaurant mindestens 20 Jahre lang Grünbaum-Bier ausgeschenkt wird, blickt der damalige Erste Bürgermeister und Pfeifles kongenialer Partner Eberhard Schwerdtner zurück.

Angesichts dieses Deals konnte die Stadt das Restaurant für 2,9 Millionen Mark bauen. Im Juni 1978 wurde Richtfest gefeiert, ein Jahr später öffnete das 120 Sitzplätze umfassende Restaurant mit Gastraum und Römersaal sowie einer Terrasse seine Pforten. Im Untergeschoss wurde eine Kegelbahn installiert.

Holpriger Start

Der Start des Restaurants verlief Zeitungsberichten zufolge eher schleppend. Die Pächter Günter Joucken, Rainer Hoffmann und Peter Honold, der ab 1981 das Restaurant betrieben hat, hatten keinen Erfolg. Erst mit Heinz Besel, der 1982 die Gastronomie übernahm, kam der Aufschwung.

Noch gerne erinnern sich Kayser, Stützel und Schwerdtner an den Koch und Wirt, der hier ein Vierteljahrhundert die gute Seele gewesen sei und das Restaurant, das 2001 mit knapp einer halben Million Mark saniert wurde, zum Blühen brachte. Auch für den Lions Club Aalen, den Ulrich Pfeifle vor 40 Jahren mitgegründet hat, sei das Restaurant unter Besel zum Stammlokal geworden.

Mitte 2008 brach dieser hier seine Zelte allerdings ab. Daran sei die Stadt nicht unschuldig gewesen, sagen Stützel und Schwerdtner. Als die Pacht erhöht worden sei und die Bewirtschaftung neu ausgeschrieben wurde, habe Besel die Reißleine gezogen.

Nach ihm sei nichts mehr so gewesen, wie es war, sagt Stützel. Die ihm nachfolgenden Pächter Andreas Scheible und Timo Merkur, die zuvor im Ramadan-Hotel beschäftigt waren, schmissen bereits nach fünf Monaten das Handtuch und meldeten im Juli 2009 Insolvenz an.

450.000 Euro von der Stadt

Ebenfalls Insolvenz anmelden musste deren Nachfolger und einstiger Besitzer von Fink-Menü, Reinhard Fink, im Jahr 2011. Zuvor hatte die Stadt 450 000 Euro an dem Standort investiert, wobei der größte Brocken in die Umgestaltung und den Umbau der Küche floss, um die Gaststätte in Zusammenhang mit einem Cateringservice führen zu können.

Übriggeblieben ist nach dem Aus von Reinhard Fink alleine das Cater-ing. Seit zehn Jahren ist das Restaurant geschlossen. Die Küche wird nur noch für die Bewirtschaftung bei Veranstaltungen in der Stadthalle genutzt. Von 2012 bis 2017 war dafür Michael Asbrock vom Unterkochener „Läuterhäusle“ zuständig, seit 1. August 2018 kümmert sich die GS-Gastronomie um das Catering.

Der Wunsch der Stadtverwaltung, das Stadthallen-Restaurant aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken, hat sich nicht erfüllt. Nach Ansicht von Schwerdtner und Stützel werde dieses auch kein Revival erfahren. Von ein paar Gästen, die nach einer Veranstaltung um 22 Uhr hier ein Bier trinken, könne kein Gastronom leben.

Im Gegensatz zu den 80er-Jahren gebe es mittlerweile in der Innenstadt ein so großes Angebot, das attraktiver sei als die Räumlichkeiten im Stadthallen-Restaurant. Und angesichts von Corona und zahlreichen abgesagten Veranstaltungen lohne sich noch nicht einmal die Stadthallenbewirtschaftung. Das letzte Mal geöffnet hatte das Restaurant Anfang Dezember. Statt eines Rostbratens gab es hier im Rahmen einer Impfaktion des DRK allerdings lediglich einen Piks.