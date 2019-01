Die Abstiegskämpfer bauen um

Dort wo der SV Meppen steht, würden vier Vereine gerne stehen. Mindestens, denn der 16. Tabellenplatz in der 3. Liga ist das begehrte Ziel von der SG Sonnenhof Großaspach, Carl Zeiss Jena, Eintracht Braunschweig – und dem VfR Aalen. Der steht wie seine Konkurrenten im Abstiegskampf der viel zitierten besten 3. Liga aller Zeiten. Und er hat wie seine Konkurrenten das Personalkarussell gedreht, um noch einmal einen Impuls zu setzen, am besten vor dem Start am kommenden Wochenende in die restliche Rückrunde mit 18 Spielen. Bis 31. Januar, dem sogenannten Deadline Day, wäre aber noch Zeit nachzulegen ...

16. SV Meppen (22 Punkte): Die Emsländer bereiteten sich wie der VfR im türkischen Belek auf den Abstiegskampf vor – und an diesem Dienstag verpflichtete der SVM für das Vorhaben noch einen weiteren Stürmer: Rene Guder vom Liga-Konkurrenten Wehen Wiesbaden. „Mit René gewinnen wir offensiv noch mehr an Qualität. Er passt überragend in unser Spielsystem, und ist vorne extrem variabel einsetzbar“, so Meppens Trainer Christian Neidhart. Oktober-Neuzugang Nick Proschwitz schlug ein: Er erzielte in neun Spielen sechs Tore und ist damit bester Meppener Torjäger.

17. Sonnenhof Großaspach (21): Zwei Stürmer, ein Verteidiger: Der Dorfklub schlug auf dem Transfermarkt zu. Vor allem offensiv drückt beim schwächsten Angriff der Liga der Schuh. Die Remiskönige der Liga haben wie die weiteren Abstiegskandidaten Jena und Braunschweig schon einen Trainerwechsel hinter sich. „Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen“, sagte Coach Florian Schnorrenberg nach dem jüngsten 3:1-Sieg in der Generalprobe gegen den Regionalligisten SV Elversberg.

18. Carl Zeiss Jena (21): Schlagzeilen – im Boulevard – produzierten die Jenaer ob der Kündigung des einst verheißungsvollen Talents Kevin Pannewitz (27). Der erhielt bei den Thüringern einst seine x-te Chance im Profifußball, kam aber offenbar mit Gewichtsproblemen aus Winterpause. Er hat die 3. Liga weiter im Visier – oder eben die Regionalliga. Drei weitere Spieler gingen, darunter der Ex-Aalener Firat Sucsuz (22), er wechselte in die 3. türkische Liga. Schalke-Talent Jannis Kübler und der an diesem Dienstag von Regensburg ausgeliehene Dominic Volkmer sollen den Jenaern im Abstiegskampf helfen. Trainer Lukas Kwasniok schaffte nach seinem Einstieg Anfang Dezember Fakten. „Ich wollte ihn unbedingt“, sagte er etwa über Kübler.

19. VfR Aalen (17): Es waren etliche Telefonate, die Argirios Giannikis in der Winterpause und Vorbereitung führte. Der Trainer des VfR hat gemeinsam mit Sportchef Hermann Olschewski auch die sportliche Leitung inne. Der Kader-Umbau für die (zunächst) Fünf-Punkte-Aufholjagd kostete Zeit und Geduld. Die finanziellen Mittel der Aalener sind beschränkt, doch es tat sich etwas. Petar Sliskovic kam postwendend nach dem Bär-Abgang für den Angriff. „Ein Vollblutstürmer“, merkt Giannikis an. Allerdings: Sliskovic wie auch Clemens Schoppenhauer (Innenverteidigung), Johannes Bühler (Mittelfeld) und perspektivisch Mohamed Amelhaf (Sturm) kamen von unterklassigen Vereinen und sind nicht voll im Drittliga-Modus. Der Abgang des 0-Einsatz-Mannes Natsuhiko Watanabe zum Regionalligisten FC Memmingen ist zu verkraften.

20. Eintracht Braunschweig (14): Acht Neuzugänge, sieben Abgänge: Die Eintracht will es noch einmal wissen. Der taumelnde Traditionsverein um Trainer André Schubert baute seinen Kader – auch mit Routiniers – noch einmal kräftig um, will zunächst den VfR unter Druck setzen und die acht Punkte Rückstand auf Meppen aufholen. Die Braunschweiger eisten unter anderem Aalens besten Torschützen Marcel Bär los – und ließen sich das etwas kosten. „Ich bin froh hier zu sein“, erklärte der 26-Jährige auf dem „youtube“-Kanal der Eintracht. Ein Rückhalt für die schwächste Abwehr der Liga soll ein weiterer Ex-VfRler sein: Torwart Jasmin Fejzic (32).