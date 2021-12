Die Aaleswisser improvisieren munter drauf los

Es ist soweit: Die Aaleswisser zeigen ihr Können in einer Improvisationsshow am Samstag, 11. Dezember, um 20 Uhr im Theater Stoa in der Bischof-Fischer-Straße 43a. Zu erleben sind: die besten Improspiele, gespielt von einigen mutigen Impro-Heldinnen und -Helden, die alles geben werden, um aus dem Stand heraus schöne Geschichten und Abenteuer zu erspielen. Denn es gilt: Keine der Szenen ist geprobt, jede Szene wird spontan improvisiert. Heraus kommt Improvisationstheater vom Feinsten. Es spielen Biggi Haase, Karin Maier, Felix Maiwald, Ringo Wenzel, die Moderation übernimmt Jörg Hauber.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht, bei Alarmstufe zwei gilt 2G-plus, also Zutritt zum Theater nur für geimpfte und genesene Personen mit gültigem Test.