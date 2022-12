Die „Aalener Nachrichten“ und die Ipf- und Jagst-Zeitung“ wünschen ein gesundes neues Jahr

Das Jahr 2022 ist vollendet. Und was war das doch für ein Jahr: eines, das wegen des Angriffskriegs der Russen in der Ukraine unweigerlich in die Geschichte eingehen wird. Unrühmlich, schlimm, eigentlich unvorstellbar. Krieg bei uns vor der Haustür, noch vor Monaten hätten wir das alle wohl kaum für möglich gehalten.

Krieg hat sich auch auf uns ausgewirkt

Und dieser Krieg hat sich längst auch bei und auf uns ausgewirkt. Da wäre nicht nur die LEA in Ellwangen, die zahlreiche Kriegsflüchtlinge zunächst versorgt hat. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf die Kommunen verteilt worden, haben bei uns Schutz gefunden. Die LEA jedenfalls wird uns erhalten bleiben, so viel steht seit ein paar Tagen fest. Das gefällt nicht jedem Ostälbler, eines der vielen Themen dieses Jahres, vor allem in der zweiten Jahreshälfte.

Probleme auch bei uns vor Ort

So schlimm der Krieg ist, so haben wir doch auch noch direkter vor der Haustür so manche diskussionswürdigen Themen, die uns 2022 beschäftigt haben, die uns größtenteils wohl auch 2023 beschäftigen werden: der Stadtoval-Steg, Flächen für erneuerbare Energien, die zahlreichen Baustellen in den Stadt- und Gemeindegebieten (Stichwort: B29), Bürgermeisterwahlen, Breitbandausbau, die Klinikdebatte oder die zunehmende Digitalisierung allerorts. Die Liste ist willkürlich verlängerbar. Es ist viel los.

Digitalisierung wird uns mehr und mehr begleiten

Digitalisierung ist auch in unserem Medienhaus essenziell, logischerweise und nicht erst seit gestern. Die „Aalener Nachrichten“ und die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ gibt es längst nicht mehr nur in der üblichen Papierform. Das ganze Angebot ist längst auch digital, als E-Paper ohnehin, und unsere Inhalte werden nicht zuletzt auch auf diversen Sozialen Netzwerken gespielt. Transformation ist hier wieder eines dieser Schlagworte. Wir sind mittendrin.

Veränderung ist wichtig, wir aber bleiben gleich

Doch bei all der Veränderung, der wir uns zwangsläufig stellen müssen und auch wollen, möchten wir doch eines unverändert lassen: Für die Leserinnen, Userinnen und/oder Followerinnen da zu sein. Ihre Kritik, positiv wie negativ, ist der Antrieb in unseren Redaktionen, um gleichbleibend gute Qualität abzuliefern. Unser Vorsatz also bleibt der gleiche: wir möchten für Sie stets ein offenes Ohr haben, Ihre Themen behandeln, auch mal für Sie einstehen. In gegenseitigem Respekt und Austausch. Respektlosigkeit gibt es doch schon genügend in der Welt.

Bleiben Sie alle gesund, das ist doch das Wichtigste, und bleiben Sie uns treu und erfahren Sie so, was auf der Ostalb alles los ist. Das bleibt also, bei all den Veränderungen.

Es grüßt Sie alle, liebe Leser,

stellvertretend für die Redaktionen

in Aalen und Ellwangen,

Timo Lämmerhirt