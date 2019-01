Die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck wird 50 Jahre

Gemeckert wird in Aalen bereits seit 53 Jahren. Am Faschingsdienstag 1966 wurde im Sauren Meckereck dieses Stück Aalener Streitkultur geboren, das seither Kultstatus genießt. Die Aalener Fasnachtszunft (AFZ) wurde allerdings erst drei Jahre später, am 1. April 1969, im Roten Ochsen ins Leben gerufen, „um das Gemeckere eines lockeren Haufens an streitbaren und kritischen Bürgern auf eine rechtliche Basis zu stellen“, sagt AFZ-Vorsitzender Hannsi Gässler.

50 Jahre AFZ. Auch wenn dieses Jubiläum für die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckerei angesichts der fehlenden Schnapszahl im närrischen Sinne kein wirkliches Jubiläum ist, hat der Verein für diese Saison einen Orden aufgelegt, der an den denkwürdigen Tag der Gründung am 1. April 1969 erinnern soll. Gestaltet wurde er in Anlehnung an die Vergangenheit der Kreisstadt im römischen Stil, sagt Hannsi Gässler.

Seit sieben Jahren ist der Ur-Aalener, der nach seinem Beruf als Sportlehrer und als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Jedele seit zehn Jahren mit seiner Frau Karin das Hotel Villa Rad betreibt, der Kopf der AFZ. Zuvor war er 22 Jahre Vizepräsident und hat 1983 gemeinsam mit Rita Fürst die Kindergarde des Vereins gegründet. Sich selbst bezeichnet Gässler als Meckerer, der sich der politischen Fasnachterei verschrieben hat und in die Fußstapfen von Otto Walter (O. W.)Gaupp und Eugen Hafner getreten ist, die 1966 eine der ersten waren, die in die Bütt des Sauren Meckerecks gestiegen sind.

Verhalten der Stadt wird angeprangert

Auslöser für diesen revolutionären Vormärz zur Fasnachtszeit war damals das Vorhaben der Stadt, auf dem Grundstück der Essigfabrik von Kurt Winter (heute Reichsstädter Markt) die Gartenschule, eine ehemalige Knabenschule, zu bauen. Der Eigentümer wollte seinen Grund und Boden für eine Bebauung allerdings nicht hergeben. Die Stadt drohte deshalb sogar mit Enteignung. Die Stimmung zwischen dem damaligen OB Karl Schübel und vielen Stadträten war deshalb angespannt. Um seinem Ärger Luft zu machen und die Bürger auf diesen Missstand hinzuweisen, veranstaltete Kurt Winter eine Kundgebung auf seinem Grundstück und prangerte stehend auf einem Essigfass das Verhalten der Stadt an.

In den darauffolgenden zwei Jahren wurde die Zahl der Meckerer immer größer und das Gelände der Essigfabrik erwies sich angesichts der zunehmenden Besucherströme schnell als zu klein. Deshalb folgte 1969 der Umzug auf den Marktplatz. Im selben Jahr wurde am 1. April die AFZ gegründet, auch um die immer größer werdende Veranstaltung besser organisieren zu können, die später im neuen Torhaus und dann im Rathausfoyer über die Bühne ging, wo sie noch heute stattfindet, sagt Gässler. Die ersten große Investition, die der Verein getätigt habe, sei 1972 der Meckerwagen gewesen, von dem herab Stadträte, Wirte Apotheker, Handwerker, engagierte Bürger und auch Künstler auf dem Rathausplatz mit spitzer Zunge gegen die Stadtverwaltung schimpften, was so manchem OB und Bürgermeister sauer aufstieß.

Omnibus-Stammtisch und Café Milchbar als Treffpunkt

Gässler selbst ist 1981 in die AFZ eingetreten, in der seine Frau Karin damals in der Rot-Weißen Garde tanzte. Mit den Meckerern ist er allerdings schon länger verbandelt. Traditionsgemäß trafen sich diese zwar am Omnibus-Stammtisch im ehemaligen Roten Ochsen, doch ab und an fanden sie auch den Weg in das Café Milchbar in der Friedhofstraße gegenüber des Theodor-Heuss-Gymnasiums, das Gässlers Eltern von 1966 bis 1978 betrieben haben.

Die Leidenschaft für die närrische fünfte Jahreszeit hat Gässler allerdings nicht von ihnen, sondern von seinem Großvater Max Bauer, einem der ersten Aalener Taxiunternehmer, geerbt. Dieser fungierte bereits vor dem Zweiten Weltkrieg als Faschingsprinz und Zeremonienmeister. Zahlreiche schwarz-weiß-Bilder, die Gässler in einem Album aufbewahrte, zeugen etwa von dem Umzug, der 1936 in Aalen stattfand. Einen Faschingsverein als Organisator gab es damals nicht. Initiatoren solcher Veranstaltungen waren die Feuerwehr und der Verschönerungsverein, sagt Gässler. Die Faschingsbälle fanden im Spritzenhaus der Feuerwehr statt.

Nach dem Krieg in den 50er und 60er Jahren war es der MTV Aalen, der die großen Faschingsveranstaltungen in Aalen organisierte, sagt Gässler. Die Bälle in der Stadthalle genossen Kultstatus. In der Nachfolge Ende der 60er Jahre habe dann die AFZ federführend die Pflege des fastnachtlichen Brauchtums in Aalen übernommen.

Noch heute ist das Meckern aus dem Essigfass die Hauptveranstaltung der AFZ, die im Laufe der fünf Jahrzehnte allerdings auch weitere Veranstaltungen initiierte und auch viermal Veranstalter des Ostalb-Narrenumzugs in Aalen mit rund 40 000 Besuchern war. Gässler erinnert sich unter anderem an das internationale närrische Wandern im Rahmen der Volkswanderbewegung, das 1972 erstmals stattfand und zu dem Tausende kostümierte Menschen nach Aalen gekommen sind, um je nach Länge der Wanderstrecke am Ende ein silbernes oder goldenes Volkswanderabzeichen zu erhalten. Zu den Teilnehmern zählten auch Hunderte von Amerikanern, die damals in Schwäbisch Gmünd, Augsburg oder Ulm stationiert waren. 1996 wurde die Veranstaltung allerdings eingestellt.

Jeder Stadtbezirk kocht sein eigenes Süppchen

Eingestellt wurden auch die beiden Seniorensitzungen, die mit dem Erlös des Pfannkuchenverkaufs an den Reichsstädter Tagen finanziert wurden. „Angesichts der zahlreichen Veranstaltungen, die seit Jahren in Pflege- und Altenheimen stattfinden, haben wir die Stadthalle einfach nicht mehr voll bekommen“, sagt Gässler. Ohnehin habe die Kreisstadt ihre Sogwirkung an Fasching verloren. Im Laufe der Jahre seien immer mehr Veranstaltungen von zahlreichen Vereinen in der Peripherie aus dem Boden gesprossen und jeder Stadtbezirk habe angefangen, sein eigenes Süppchen zu kochen, sagt Gässler und denkt dabei auch an die Rathausstürme, die am Gumpendonnerstag in nahezu jedem Teilort stattfinden. Trotz der Konkurrenz hält die AFZ seit 1982 an der Stürmung des Betonbunkers in der Innenstadt ebenso fest wie an der großen Prunksitzung in der Stadthalle, die 1979 erstmals stattfand, wenn auch in kleinerem Ausmaß als anno dazumal.

Nach wie vor eine Magnetwirkung hat trotz Konkurrenzveranstaltungen das Saure Meckereck am Faschingsdienstag im Rathausfoyer. Das Politische hat die Veranstaltung im Gegensatz zu den 60er, 70er und 80er Jahren allerdings verloren, sagt Gässler. Die Unterhaltung stehe mittlerweile im Vordergrund. Wurden früher Entscheidungen der Verwaltungsspitze hinter verschlossenen Türen und ohne die Einbeziehung der Stadträte getroffen, bringe heute die Presse vieles ans Tageslicht. Die Bürger leiden nicht mehr unter fehlender Information und Nachrichten, die sie erst im Sauen Meckereck erfahren.

Auch der Ansturm der Meckerer, die ins Essigfass steigen, ist nicht mehr groß, sagt Gässler und erinnert sich etwa an die Zeiten der Eingemeindung, in denen jeder auftreten wollte, um seinem Unmut Luft zu machen, darunter etliche Wasseralfinger und Unterkochener. Besonders beliebte Gegner, gegen die im Sauren Meckereck geschossen wurde, seien der ehemalige OB Karl Schübel und Baubürgermeister Manfred Steinbach gewesen, sagt Gässler.

Heute ist der 61-Jährige, der als Büttel die Moderation übernimmt und selbst mit spitzer Zunge und geschliffenem Wort nah an der Gürtellinie gegen die Stadtoberen schießt, froh, wenn die seit Jahren bestehende Mannschaft um Eckbert Hering, Helmut Argauer und den Läschtermäulern erhalten bleibt. Neue junge Meckerer zu finden, gestalte sich als schwierig. Er selbst werde so lange es geht ins Essigfass steigen. Den Vorsitz bei der AFZ will er allerdings irgendwann in jüngere Hände abgeben.