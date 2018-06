Didgeridoo-Konzert im Bürgerhaus

Da das Konzert in den Ausstellungsräumen stattfindet, ist die Zahl der Plätze begrenzt. Karten gibt es in der Aalener Tourist-Information und in der Wasseralfinger Buchhandlung Henne. Nach dem Konzert können sich Besucher zu einem Didgeridoo-Kurs mit Gernsbacher anmelden, der in der Museumsgalerie stattfindet.