Dialog zwischen zwei Kunstwelten

Mit einem Dialog zwischen Malerei und Bildhauerei, einer Art Zwiesprache zwischen Metallstruktur hier und Collagraphie dort, sind die ersten Aalener Kulturwochen gestartet. Die Bilder der Tübinger Malerin Anita Bialas und die Skulpturen der Bildhauerin Angelika Summa kontrastieren, ergänzen sich aber auch oder gerade wegen der unterschiedlichen Sichtweisen, Materialien und Kunsttechniken.

Dort, wo bis vor Kurzem noch die „Rock Fossils“ standen, werden jetzt die Kunstwochen (bis 11. November, die Ausstellung dauert bis 30. November) manifestiert. Die rockigen Töne weichen den sanfteren, berührenden. Zwei Tage vor Herbstanfang lassen das Duo Bolz & Knecht mit Gitarre und Saxofon auch melancholischere Klänge durch die Rathaus-Galerie wehen.

Bis zu 1,20 Meter Durchmesser

In der stechen – wegen ihrer dreidimensionalen Struktur und im Durchmesser bis zu 120 Zentimetern groß– zunächst Summas Kugeln ins Auge. Die Künstlerin bringt ein widerspenstiges Material in Form und Formen. Das „Gestrüpp“ aus Draht wirkt tatsächlich undurchdringlich, abweisend, ein wenig sogar bedrohlich. Auch weil sie – mal blanken, mal angerosteten – Stacheldraht einsetzt, fühlt man sich durchaus an eine Demarkationslinie erinnert. Der Kegel, der wie ein Christbaum wirkt, trägt das sogar im Titel „Noli me tangere“ – „Berühre mich nicht“. Die Würzbürgerin zeigt aber auch, wie sie mit Draht fast Verspieltes und Fragiles schafft wie bei den Objekten „Skulpton“. Oder aber sie schafft „Knäuel“, die tatsächlich wie überdimensionale Woll-Knäuel aussehen, die „Sinn-Kugeln“ sind entweder innen hohl oder mit einem verschlungenen Netzwerk-Innenleben ausgestattet, mit einem Geflecht aus Widerhaken.

Meist organische Themen

An ein Geflecht erinnert auch Bialas Collagraphie „Ordnung und Chaos“, bei ihr sind es aber meist organische Themen. Blätter in Metamorphose, Wurzeln. Oder es ist die Natur im Größeren, die sie per Öl auf Textil, beziehungsweise auf PVC bannt. Die „Morgenröte“ etwa oder der Herbst.

Bislas’ Fokus bei den Arbeiten liegt auf einer abstrahierten Formensprache, wichtig sind ihr das Spiel der Farben, der Lichtreflexe. Durch die Arbeit auf den PVC-Druckstöcken entstehen neue Kunstwerke und die charakteristischen, wichtigen und gewollten Brüche, die manchmal an eine marmorne Oberfläche erinnern.

In einem Gespräch mit Natascha Euteneier gaben beide Künstlerinnen Einblicke in ihr Schaffen und in das Entstehen ihrer Werke. Zuvor hatte Aalens Bürgermeister Wolfgang Steidle die Kulturwochen offiziell eröffnet, „auf dem Marktplatz der Kultur in der Kulturstadt Aalen“. Die Kulturwochen, da ist er sich sicher, bieten für jeden Geschmack etwas. Es gehe darum, Kunst zu bündeln und neu zu beleben.