Diakon Thomas Bieg tritt Dienst an

Der neu geweihte Diakon Thomas Bieg ist bei einem Gottesdienst in der Thomaskirche von Unterrombach in sein Amt eingeführt worden. Er sei diesem Ruf mehr als sieben Jahre lang gefolgt und habe die berufsbegleitende Ausbildung zum ständigen Diakon absolviert, freute sich sein Mentor Diakon Michael Junge. Nach seiner Weihe ist Bieg in der Kirchengemeinde Sankt Bonifatius in der Weststadt ehrenamtlich tätig. Angelika Barthelmeß und Wolfgang Fimpel begrüßten Bieg als ehrenamtlichen Mitarbeiter und bedankten sich bei seiner Frau Felice, die die lange Ausbildungszeit mitgetragen habe. Beim Kirchenkaffee gratulierten zahlreiche Gemeindemitglieder Bieg zu seinem neuen Dienstamt.