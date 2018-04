DFB-Spiel in Heidenheim

Premiere: Die Voith-Arena wird am Dienstag, 16. Oktober 2018, Austragungsort des letzten EM-Qualifikationsspiels der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft sein. Damit wird Heidenheim erstmals Gastgeber für die älteste Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Gegner der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ist Irland. 16 Zähler hat die U21 in den vergangenen sieben Spielen gesammelt und führt somit die EM-Qualifikationsgruppe fünf an. Mit einem Spiel und drei Punkten weniger ordnen sich die Iren auf dem Rang dahinter ein. „Im September und Oktober stehen für uns die entscheidenden Spiele um die EM-Qualifikation an. Natürlich möchten wir unseren Tabellenplatz behaupten und uns als Gruppenerster für die Europameisterschaft qualifizieren“, sagt Kuntz. Lediglich die neun Gruppensieger qualifizieren sich auf direktem Weg für die Endrunde der Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni 2019). Die vier besten Gruppenzweiten ermitteln in zwei Play-off-Spielen die letzten beiden Teilnehmer für die EM.

Neben der Partie in der Voith-Arena wird das DFB-Team außerdem ein Testspiel in Fürth (7. September gegen Mexiko) sowie ein weiteres Qualifikationsspiel in Ingolstadt (12. Oktober gegen Norwegen) absolvieren. „Die drei Stadien haben die optimale Größe für unsere Bedürfnisse. Wir hoffen, dass die Fans aus Fürth, Ingolstadt und Heidenheim zahlreich erscheinen und die Mannschaft unterstützen“, so Kuntz.