Dewanger Züchter freuen sich über Küken

Bei den Mitgliedern des Dewanger Kleintierzuchtvereins dreht sich das ganze Jahr alles rund um Eier. Nicht nur an Ostern. Normalerweise werden die von ihren Zuchthennen gelegten Eier zum Frühstück verspeist oder zum Kochen und Backen verwendet. Vor Ostern wächst in ihnen allerdings neues Leben heran. Seit Januar läuft der vereinseigene Brüter auf Hochtouren. Bislang sind in diesen 5000 Eier eingelegt worden, aus denen nach drei Wochen die Küken geschlüpft sind oder noch schlüpfen werden. Einige davon werden auf dem Kükenmarkt am Sonntag, 24. April, zu sehen und zu erwerben sein.

Auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins am Dewanger Wasserturm ist täglich jede Menge los. Auch Corona hat den Betrieb nicht lahmgelegt. Geht auch gar nicht. Denn schließlich wollen die hier lebenden Tiere versorgt werden. Überwiegend Geflügel ist auf der idyllischen Anlage beheimatet und gackert, kräht, schnattert und gurrt hier um die Wette. Neben Hennen und Hähnen, Enten, Gänsen, Tauben und Fasanen gibt es hier auch an die 80 Hasen. Denn wie sollen ohne Meister Lampe sonst die Eier zu Ostern ins Nest kommen?

Ins Nest wandern die hier gelegten Eier allerdings nicht. Vielmehr werden diese seit Januar im Akkord ausgebrütet. „So früh haben wir den Brüter, der auch Nichtmitgliedern für ihre Nachzucht zur Verfügung steht, noch nie angeworfen“, sagt Stefan Kimmel, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins. Die frühe „Produktion“ sei der Tatsache geschuldet gewesen, dass die Hühner oder Hennen, wie der Schwabe sagt, bereits Anfang des Jahres enorm legefreudig gewesen seien. Und seither läuft der „Brutkasten“ für die „Bibberle“ auf Hochtouren.

Die hier eingelegten Eier, die, so die gängige Meinung, mitnichten alle weiß oder braun, sondern je nach Rasse auch grün-türkis, schokobraun, schwarz oder cremefarben sind, sollten nicht älter als zwei Wochen sein, sagt Kimmel. Bereits nach einer Woche sei erkennbar, ob ein Ei von einem Prachtexemplar an Gockel befruchtet wurde und sich in ihm ein Embryo bildet. Ein solches bleibe im wohligen 37,9 Grad warmen Brutkasten. Nicht befruchtete Eier würden indes entsorgt. Solche noch zum Verzehr anzubieten, sei aus hygienischen Gründen nicht möglich, sagt Kimmel.

Nach 21 Tagen pellt sich der Nachwuchs aus dem Ei. Mit dem sogenannten Eizahn durchbohrt er die schützende Kalkschale und drückt diese mit dem Körper auf. So farbenfroh wie die in den Brutkasten eingelegten Eier sind auch die aus ihnen geschlüpften Küken, die entgegen des nach wie vor herrschenden Vorurteils nicht alle gelb sind. Auch braune und gefleckte „Bibberle“ sind darunter. Doch egal welche Farbe sie haben – bei allen Küken handelt es sich besondere Exemplare, sagt Kimmel. Allesamt seien sie Rassehühner und keine Hybridhühner. Letztere würden eigens für die Geflügelproduktion optimiert, um viel Fleisch anzusetzen oder viele Eier zu legen.

Apropos Eierlegen. Auch wenn der A-cappella-Klassiker der Comedian Harmonists „Ich wollt, ich wär’ ein Huhn“ vorgaukelt, dass die Henne jeden Tag ein Ei und sonntags sogar zwei legt, entspricht das nicht der Realität. „Je nach Rasse legt diese im Jahr zwischen 100 und 200 Eier“, sagt Kimmel. Manche Spezies wie die aus Indien stammende Sumatra-Henne bringe es gerade einmal auf 30 Eier pro Jahr. Doch selbst bei legefreudigen Hennen lasse die Produktion im Winter nach. In der Mauser oder bei einer ungünstigen Witterung würden sie sogar gänzlich das Eierlegen einstellen.

Stolz ist der Vorsitzende auf die große Vielfalt an Rassen und Farbbeschlägen, die es auf der Kleintierzuchtanlage gibt. 40 seien es an der Zahl. Doppelt würde es eine Rasse nicht geben, vielmehr habe jeder Züchter seiner Lieblingsrasse. Während es dem einen die aus der Schweiz stammende Appenzeller Spitzhaube oder die aus Frankreich kommende Maran-Henne angetan habe, habe Kimmel ein Faible für die Rasse Amrock, die ihren Ursprung in den USA hat und in Deutschland als Wirtschaftshuhnrasse weitergezüchtet wird. Seit 1988 sorgt er selbst für die Nachzucht der seiner Ansicht nach schönen Henne, die für ihre gute Legeleistung und ihr schmackhaftes Fleisch bekannt sei.

Die letzten Eier, auch von der Amrock-Henne, seien am vergangenen Sonntag in den Brutkasten gelegt worden. Nach dem Schlüpfen der dort in den Eiern schlummernden Küken sei die Brutsaison vorbei. Die danach gelegten Eier würden die Vereinsmitglieder wieder selbst für Spätzle, Pfannkuchen und Co. verwenden oder an Kunden verkaufen, die den Weg auf die Anlage finden.

Den Engpass an Eiern vor Ostern zum Verzehr verschmerzten die Vereinsmitglieder gerne. Für sie stehe die Nachzucht an erster Stelle. Als Ersatz für die eigenen Eier solche im Supermarkt zu kaufen, kommt für Kimmel nicht infrage. Von Massenproduktion hält er nichts, er setzt auf Bio. Nur nur wegen des Tierschutzes, sondern auch deshalb, weil das Auge mitesse. Ein geschmackvolles Ei mit gelb-orangem Dotter stamme nur von glücklichen freilaufenden Hühnern, die wie auf der Vereinsanlage mit Gerste und Weizen vom ortsansässigen Landwirt und mit Mais und Karotten gefüttert werden.

Während Corona den Alltag im Verein kaum beeinflusst habe, seien die Sorgen angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs groß. Mit Blick auf den gestiegenen Futtermittelpreis, den auch der Verein zu spüren bekomme, hätten bereits viele Landwirte ihren Bestand an Hühnern verringert, sagt Kimmel. Und mit weniger Hühnern gebe es auch weniger Eier. Von einer prognostizierten Knappheit zu Ostern könne keine Rede sein, aber im Sommer könne es eng werden, sagt Kimmel. Wohin die Reise geht, könne er nicht sagen. Angesichts einer bevorstehenden Knappheit an Eiern helfe allerdings das sogenannte Eiwohl, das bereits die Nachkriegsgeneration praktiziert habe, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Wie das funktioniert, habe er von seiner Mutter gelernt, die heute noch Eier im Wasserglas mit Kalk versetzt, um diese für längere Zeit haltbar zu machen.

Beim Kükenmarkt am 24. April ist allerhand geboten

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause veranstaltet der Kleintierzuchtverein Dewangen am Sonntag, 24. April, wieder seinen beliebten Küken- und Stämmemarkt in seiner Ausstellungshalle am Wasserturm. Zwischen 1200 und 1400 „Bibberle“ in verschiedenen Farbschlägen und Rassen können hier bestaunt und erworben werden. „An der Veranstaltung, die seit Wochen eifrig beworben wird, werden neben den Vereinsmitgliedern auch Züchter aus dem gesamten süddeutschen Raum ihren Nachwuchs präsentieren“ , sagt Stefan Kimmel.

Von 9 bis 11.30 Uhr erwartet die Besucher neben Küken eine große Auswahl an Zuchtstämmen. Im Boot sind auch das Eierhäusle Langfurt, das Futter und Zubehör rund um Geflügel und Tauben anbietet, sowie der Tierversand Ostalb, der alle Fragen rund um den Transport von Kleintieren beantwortet und beim Kauf Transport-Kartonagen anbietet.

„Am 24. April wird die Hölle los sein“, ist sich Kimmel sicher. Er rechnet neben Eltern, die ihren Kindern den frisch geschlüpften Nachwuchs zeigen möchten, mit zahlreichen Züchtern, die hier das eine oder andere reinrassige Küken erwerben wollen. Je nach Rasse kostet ein solches zwischen 4,50 und 5,50 Euro, wobei der Preis pro Lebenswoche um einen Euro steigt, sagt Kimmel. Dass sich Besitzer von Reptilien hier Küken kaufen, um diese an Schlangen und Co. zu verfüttern, glaubt er nicht. Für diese sei das Futter in einer Tierhandlung günstiger zu haben.

Ein rühriger und erfolgreicher Verein in Württemberg

Der Kleintierzuchtverein Dewangen wurde 1967 gegründet. Derzeit zählt er 60 Mitglieder im Alter von acht bis 70 Jahren. „Gut die Hälfte davon ist aktiv engagiert“, sagt der Vorsitzende Stefan Kimmel. In den ersten Jahrzehnten trafen sich die Mitglieder in unterschiedlichen Lokalitäten wie im Vereinsheim des Tennisclubs Dewangen, im Schützenhaus oder in den Räumen des Motorsportclubs Reichenbach. 1997 wurde die vereinseigene Anlage am Wasserturm in Betrieb genommen.

Die Teilnahme an überregionalen Schauen wie der Landesschau und der Bundesschau ist für den Verein, der auch eine interne Lokalschau ausrichtet, Pflicht. „Auf diesen haben unsere Mitglieder bereits große Erfolg errungen und sind mit ihren Prachtexemplaren auch schon Deutscher Meister geworden“, sagt Kimmel. Im vergangenen Jahr sei der Dewanger Verein auch derjenige gewesen, der in ganz Württemberg mit 3600 Ringen die meisten für sein Zuchtgeflügel geordert habe, die als Kennzeichen der Tiere bei Ausstellungen gefordert würden.

Der Rassenerhalt liege dem Verein am Herzen. Deshalb würden gefährdete Rassen wie etwa der Westfälische Totleger nachgezüchtet. Auch die Nachwuchsgewinnung habe einen hohen Stellenwert. Angedachten Kooperationen mit der Schwarzfeldschule und den beiden Kindergärten habe Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Spätestens nächstes Jahr sollen im Zuge der 725-Jahr-Feier des Aalener Stadtbezirkes jedoch neue Bande geknüpft werden.