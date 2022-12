Dewanger stimmen auf Weihnachten ein

Mit einem bunten Programm haben sich die Liederkränze Reichenbach und Dewangen sowie der Musikverein Dewangen nach der zweijährigen Corona-Pause wieder zur traditionellen Musikweihnacht in der Wellandhalle präsentiert. Im Rahmen des Konzerts, das rund 300 Gäste genossen, standen auch zahlreiche Ehrungen auf dem Programm.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Musikvereins Hans Waibel machten die Männer des Liederkranzes Reichenbach, die erstmalig das Programm bereicherten, den Auftakt. Unter der Leitung von Dmitry Fomitchev begannen sie mit dem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Stück „Es kommt ein Schiff geladen“. Weiter ging es im Programm mit vorweihnachtlichen Stücken wie „Advent ist ein Leuchten“ des österreichischen Komponisten Lorenz Maierhöfer, „Maria durch den Dornwald ging“ und dem aus dem Eisacktal stammenden Stück „Bald wird große Freud verkündet“ nach einem Satz von F.J. Sigmund.

Unter großem Beifall verließen die Sänger die Bühne, um Platz zu machen für die zahlreichen Jungmusiker des Musikvereins. Diese starteten unter der Leitung von Harry Weingart mit „Shallow - From A Star Is Born“ von Paul Murtha. Nach einem Arrangement von Paul Lavender wurde anschließend „Circle Of Life" aus dem Film „König der Löwen“ interpretiert. Der anhaltende Applaus entlockte den Jungmusikern „Mary’s Boy Child“ als Zugabe.

Für Abwechslung sorgte der Liederkranz Dewangen, der von Sängerinnen und Sängern des Liederkranzes Unterkochen verstärkt wurde. Chorleiter Hellmut Litzelmann, der derzeit auch bei den Dewangern als Übergangschorleiter im Einsatz ist, leitete und begleitete den dreistimmigen Kanon mit Bass-Ostinate „Singen“ von Uli Führe mit seiner Gitarre. Danach erklang der Titel „Der Freundschaft Band“. Die Melodie stammt von Edward Elgar, der Text von Brigitte Rabe nach einem Satz von Gerhard Rabe. Mit dem im deutschsprachigen Raum als Adventslied bekannten Werk von Georg Friedrich Händel „Tochter Zion, freue dich“ beendete der Liederkranz seine konzertanten Beiträge, bevor mit dem stimmungsvollen „Alles hat seine Zeit“ von Manfred Bühler als Zugabe abgeschlossen wurde.

Im Anschluss sammelten sich mehrere Generationen von Bläsern auf der Bühne zu einem von Harry Weingart geleiteten Orchester von über 50 Musikern, die in beeindruckender Weise den „Astronauten-Marsch" von Josef Ullrich nach einem Arrangement von Gerald Weinkopf und „Alpine Inspirations“ von Martin Scharnagel zum Besten gaben. Der aus Osttirol stammende Scharnagel, verweilte schon des Öfteren mit seiner Musikkapelle „Viera Blech“ in Dewangen, sagte Moderator Hans Waibel.

Auch die Darbietung von „Alphornzauber – Erinnerungen an Altrai“ von Hans-Reiner Schmidt veranlasste die Zuhörer frenetisch Beifall zu klatschen, was unter anderem an der solistischen Einlage eines echten Alphorns lag. Dieses wurde vom früheren Dirigenten und heutigen Ehrendirigenten Alois Weingart geblasen. Weiter ging es mit „The Story", einer Ballade von Philip John Hanseroth. Joe Pinkl arrangierte das Stück für Blasorchester. Mit dem Medley „Abba Symphonic – The Best Of“ nach einem Arrangement von Michael Jerg, beendete der Musikverein seinen konzertanten Beitrag.

Die Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes gesellten sich danach auf die Bühne, um „Jesus berühre mich“ von Albert Frey nach Bearbeitung von Kurt Gäble anzustimmen. Nach einem Schlusswort des Vorsitzenden des Liederkranzes Dewangen, Reinhold Barth, stimmte die gesamte Halle mit den Sängern und Musikern feierlich das „Oh du fröhliche“ an.

Als Höhepunkt gibt es jede Menge Auszeichnungen

Als Höhepunkt der Musikweihnacht konnte der Vorsitzende des Blasmusikverbands Hubert Rettenmaier 16 Blasmusiker mit 330 Jahren musikalischen Wirkens ehren. Herausragend waren die Verleihung der Dirigentennadel in Gold mit Urkunde für 20-jährige Tätigkeit an der Direktion an Harry Weingart, die Fördermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 30-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft an Berthold Starz und die Fördernadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 25-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft an Rolf Weingart.

Weiter wurden geehrt für zehn Jahre Ehrennadel in Bronze: Ida Burr, Julius Burr, Miguel Cabeza-Löw, Clara Sorg, Axel Spieweck, Ella Weingart, Tim Wiedmann; 20 Jahre Ehrennadel in Silber: Franziska Hartung, Tobias Puscher, Aline Waibel, Joachim Waibel; 30 Jahre Ehrennadel in Gold: Marion Weingart, Steffen Weis; 40 Jahre Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief: Thorsten Böhm, Jürgen Sorg, Rolf Weingart.

Geehrt werden konnten auch langjährige Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes Dewangen. Maria Stimper und Andrea Bihr für 20 Jahre aktives Singen und Anne Haßler und Hans Wiedmann für 25 Jahre aktives Singen. Maria Reinle wurde für 40 Jahre aktives Singen auch vom Schwäbischen Chorverband ausgezeichnet. Für 50 Jahre aktives Singen wurden Wolfgang Bihr, Reinhold Barth und Kaspar Reinle auch vom Deutschen Chorverband geehrt. Gleichzeitig wurden alle drei zu Ehrensänger des Liederkranzes ernannt.

Wolfgang Bihr wurde zudem für 25 Jahre Kassierer und Reinhold Barth für 25 Jahre als Vorsitzender ausgezeichnet. Konrad Starz und Hans Pfisterer erhielten den Ehrenbrief für 65 Jahre Chorsingen vom Schwäbischen Chorverband. Vom Vorsitzenden Reinhold Barth wurden ihnen jeweils Sänger-Krüge oder Römerle-Krüge und Blumen überreicht.