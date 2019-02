Dewanger pochen auf Radweg nach Forst

Ein weiterer Ausbau der Radwege liegt dem Dewanger Ortschaftsrat seit vielen Jahren am Herzen. Besonders auf den Bau beziehungsweise auf den Ausbau des Radwegs entlang der Landesstraße 1080 vom Süden Dewangens nach Forst (Gemarkung Essingen), pocht er regelmäßig. In der jüngsten Sitzung forderte nun Ortsvorsteher Eberhard Stark, „Butter bei die Fische“ zu machen.

Das Thema Radweg Dewangen-Forst war sowohl bei der Genehmigung des Radverkehrsnetzes wie auch beim Sachstandbericht Verkehrsentwicklungsplan/Mobilitätskonzept zur Sprache gekommen. Beim Letzteren war erneut der „furchtbare Zustand“ der Straße nach Rodamsdörfle (ebenfalls die L1080) angesprochen worden. Dann ging es erneut um den Radweg in den Süden über Gobühl, der in der Nähe des Schwalbenhofs und von Rauental nach Forst verläuft. Bislang gibt es zwischen Gobühl und dem Schwalbenhof nur eine Art Abkürzung zur Panoramatour Aalen. Die verläuft über die Limesthermen, die Glashütte (Unterkochen), über Himmlingen, den Braunenberg, Oberalfingen, Onatsfeld, Treppach, Dewangen und Hofherrnweiler.

Der Dewanger Rat will nun eine Ergänzung zum Panoramaweg, Margit Schmid hatte den Antrag gestellt, nun „zeitnah“ in die Planung zu gehen und den Weg in Angriff zu nehmen. Stark wünscht sich dabei, dass die Stadt auch in Vorleistung geht. Stefan Pommerenke (Tiefbauamt) erklärte, es gebe auf dieser Trasse viele unterschiedliche Grundstücksbesitzer. Man brauche erst einen Plan, was etwa eine eventuelle Grundlast betrifft, und man brauche eine „klare Linie, wer was bezahlt.“