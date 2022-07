Dewanger Jugendliche zu Gast in Webster

13 Jugendliche aus Dewangen und Umgebung sind mit zwei Betreuern für zwölf Tage in die Partnergemeinde nach Webster (South Dakota) aufgebrochen. Die Freude darüber, dass nach der Corona-Zwangspause der Schüleraustausch stattfinden und man sich endlich wieder persönlich treffen kann, ist auf beiden Seiten des Ozeans riesengroß. Der letzte Austausch hatte 2019 stattgefunden. Unter dem Motto des Partnerschaftsvereins Dewangen-Webster, „ Freunde für immer“, sind die Teilnehmenden des Austausches immer in Gastfamilien untergebracht, wo sie den Alltag in den Familien erleben – einschließlich aller kulturellen Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Beim diesjährigen Austausch wurde den deutschen Besuchern wieder ein umfassendes Programm geboten: Neben Erlebnisaktivitäten wie Golf, Bootstouren und Wassersport wurden auch Sehenswürdigkeiten wie das historische Fort Sisseton, das Kapitol der Hauptstadt Pierre von South Dakota sowie der Badlands Nationalpark und als Höhepunkt der berühmte Mount Rushmore besucht. Die zwölfköpfige Schülergruppe aus Webster mit ihren beiden Betreuern wird am 29. Juli für zehn Tage zum Gegenbesuch nach Dewangen aufbrechen. Foto: privat