Dewangen hat einen neuen Treffpunkt

Fast 10 Jahre Vorlaufzeit hat es gebraucht bis in Dewangen der Welland-Markt eröffnen konnte. Am Donnerstag war es soweit. Nach der offiziellen Segnung durch die Geistlichkeit hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler das Band zur Eröffnung durchgeschnitten und die gespannten Dewanger konnten zum ersten Mal in ihrem Laden einkaufen.

Der Dorfladen ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bürger. Nach mehreren Anläufen zu einem solchen Geschäft hat die Wohnungsbau vor etwa drei Jahren ihr Konzept der „Neuen Mitte Dewangen“ vorgestellt. Dazu gehören ein Rathaus, eine Arztpraxis, drei Mehrfamilienhäuser und ein Raum für einen Dorfladen. Die Dewanger waren begeistert und engagierten sich in Arbeitskreisen. 2017 gründete man die Genossenschaft WellandMitte eG.

Der Laden führt das Grundsortiment des täglichen Bedarfs. Dazu gehören lokale und regionale Erzeugnisse, Spezialitäten der Saison sowie frische Backwaren. Neben einer Marktleiterin werden Haupt- und Ehrenamtliche im Geschäft tätig sein.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler freute sich, dass mit dem neuen Angebot kein „Laden auf der grünen Wiese“, sondern ein neuer Dorfmittelpunkt entstanden ist. In der neuen Mitte könne man in Zukunft „rauschende Feste feiern“. Kreisbau-Geschäftsführer Ihl ist mit einem Einkaufszettel, geschrieben von seiner Frau, nach Dewangen gekommen. Er bescheinigte den Verantwortlichen eine hervorragende Arbeit mit einem hohen bürgerschaftlichen Engagement.

Hans-Peter Weber, Vorstandssprecher VR-Bank Aalen, betonte, eine Genossenschaft sei eine Mitmachgesellschaft. Voraussetzung sei, dass viele die Genossenschaft mittragen und ihre Waren des täglichen Bedarfs im neuen Geschäft kaufen. „Es liegt anden Dewangern den Dorfladen mit Leben zu füllen“, so Weber. Daran hätte er aber keinen Zweifel, denn in den kleinen Laden könne man ohne Bedenken auch Kinder schicken, die aus den Wohngebieten zu Fuß zum Einkaufen kommen.

Mutscheller: Kulturelle Kostbarkeiten aus dem Welland

„Wir freuen uns, dass wir mit der neuen Mitte einen neuen Ortsmittelpunkt bekommen“, so Ursula Mutscheller, Mitglied des Aufsichtsrats der WellandMitte eG und Gemeinderätin. Neben saisonalen Aktionstagen wolle man auch Fairtrade-Aktionen oder verschiedene Kulturevents in der neuen Mitte anbieten. Den „das Welland hat in Sachen Kultur einige kleine Kostbarkeiten zu bieten“, so die Gemeinderätin.