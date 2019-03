Im letzten Heimspiel der Saison empfängt Kegel-Bundesligist KC Schwabsberg am Samstag den Tabellenzweiten SKC Staffelstein. Die wichtigste Info für die Zuschauer vorab: Spielbeginn im KC Kegelcenter ist bereits um 12 Uhr. Mit von der Partie: Deutschlands bester Kegler.

Bei den Oberfranken spielt der Ex-Zerbster Marcus Gerdau eine überragende Saison. Sein Gesamtschnitt: 654 Kegel. Zuhause hat er dabei durchschnittlich 662 Kegel und auswärts 645 Kegel pro Spiel zu Fall gebracht. In seinen bislang 13 Bundesligaeinsätzen blieb er ohne Niederlage.

Damit ist er auch in dieser Hinsicht der erfolgreichste deutsche Kegler schlechthin. Da Gerdau vorzugsweise eher im vorderen beziehungsweise im Mitteldrittel zum Einsatz gelangt, sollte man sich also sputen, will man nichts Entscheidendes verpassen. In der Partie gibt es zudem ein Wiedersehen mit Mathias Dirnberger und Alexander Stephan. Die hat man auf der Ostalb noch bestens in Erinnerung.

„Das Hinspiel hatte mit 1:7 einen recht einseitigen Verlauf, weil Staffelstein einen wirklich brillanten Tag erwischt hatte. Am Samstag werden die Karten neu gemischt. Gelingt es uns auf heimischem Geläuf unser Spiel durchzubringen, wird es für jeden Gegner sehr schwer“, erklärt Kapitän Reiner Buschow. Ein hartes Stück Arbeit, das da auf Buschow & Co. wartet.