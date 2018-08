Deutschland wahrt sich seine Chancen auf EM-Titel

Die deutsche Faustball-Nationalmannschaft hat zwei von drei Vorrundenspielen bei der Europmeisterschaft in Adelmannsfelden souverän gewonnen – gegen Italien und Österreich. Im dritten Spiel trifft das Team um Cheftrainer Olaf Neuenfeld auf seinen Dauerrivalen Schweiz. Auch die Schweizer haben schon zwei Vorrundenspiele für sich entscheiden können.

Gegen die Österreicher zeigte das deutsche Team im zweiten Spielsatz einige Schwächen und kleinere Konzentrationsfehler, die letztendlich zum Verlust des Spielsatzes beitrugen. Im letzten und entscheidenden dritten Spielsatz allerdings bot das Team eine kompakte Mannschaftsleistung und schlug den geheimen Titelaspiranten Österreich mit einem klaren Ergebnis von 10:3 und entschied das Spiel mit 2:1-Spielsätzen dann doch für sich. Im ersten Vorrundenspiel schlug die deutsche Faustball-Nationalmannschaft die Italiener mit 2:0-Sätzen. Trainer Olaf Neuenfeld zeigte sich nach den Spielen entsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und auch in schwierigen Spielphasen die Ruhe bewahrt. Der Kampfgeist war spürbar und die wechselnden Spieltaktiken haben ihre Wirkung beim Gegner gezeigt“, sagte Neuenfeld.

Im dritten Vorrundenspiel trifft die deutsche Mannschaft auf ihren Dauerrivalen, die Schweiz. Die schweizer Faustballer um ihren Trainer Oliver Lang wissen um ihre Stärke auf dem Feld. Lang bleibt, was die Siegprognose betrifft, trotzdem vorsichtig bis skeptisch. „Wenn alles in unserem Team optimal läuft und noch ein bisschen Glück dazukommt, rechnen wir uns gute Chancen aus, das deutsche Team schlagen zu können. Aber ehrlich gesagt, die Deutschen machen einen sehr fitten und konzentrierten Eindruck und somit rechne ich mit einer Gewinnchance von 70 zu 30 gegen unser Team. Wir werden aber unser bestes geben“, so Lang. Neu in der Familie der Europameisterschaftsteilnehmer sind die Teams aus Belgien und den Niederlanden. Beide Mannschaften haben aber bislang nur Turniererfahrung sammeln können, denn sie haben ihre jeweils zwei Vorrundenspiele zwar verloren aber ihren Spaß am Spiel dagegen nicht.

Dänen überraschen

Die Überraschungsmannschaft des Tages heißt aber Dänemark. In der Gruppe B haben die Dänen gegen die Niederlande und gegen Belgien jeweils mit 2:0 gewonnen. Im dritten Spiel treffen die Dänen dann auf Polen, die in ihrer jetzigen Form als Geheimtipp auf den EM-Titel gelten.

Insgesamt haben am ersten Turniertag bereits weit über 1500 Zuschauer die Wettkämpfe auf dem Sportgelände des TSV Adelmannsfelden verfolgt. An den Halbfinal- und Finalspielen am Samstag und Sonntag sollen es nochmals mehrere tausend Besucher werden.