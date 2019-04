Deutschland schaut auf Essingen

Der SSV Ulm 1846 Fußball steht unter Beobachtung. Das ist an sich nichts ungewöhnliches, denn schließlich handelt es sich um einen einstigen Bundesligisten mit bewegter Vergangenheit. Der TSV Essingen wird sich in der nächsten Zeit genauer mit den heute in der Regionalliga kickenden „Spatzen“ auseinander setzen. „Wir werden anwesend sein“, sagt der Sportliche Leiter Patrick Schiehlen – und meint damit die vier verbleibenden Liga-Spiele des Tabellenvierten.

Die Essinger wollen freilich ganz genau wissen, wie diese Spatzen Fußball denn nun spielen. Denn die Verbandsliga-Kicker wollen in vier Wochen für die nächste Sensation sorgen gegen die Ulmer. Dass sie das können, haben sie in dieser Saison schon bewiesen, als der TSV etwa im Achtelfinale des WFV-Pokals den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach schlug (3:2), was auch zur Folge hatte, dass der sich nach der peinlichen Niederlage im Schönbrunnenstadion von seinem Trainer (Sascha Hildmann) trennte. Damals, im Oktober, noch unter Trainer Erdal Kalin, der so irgendwie auch seinen Anteil am Erfolg hat, aber in der Winterpause von Trainer Beniamino Molinari abgelöst wurde.

Im Rampenlicht des Fernsehen

Dass Essingen mit Kalin und Molinari in dieser Saison Pokal kann, haben sie spätestens an diesem Mittwochabend bewiesen. Da hat das Molinari-Team verdientermaßen den Oberligisten SGV Freiberg Fußball aus dem Wettbewerb geschmissen mit 3:2 – und sich damit tatsächlich einen Traum erfüllt, der Einzug ins Finale. „Die Jungs haben gezeigt, was sie drauf haben“, freute sich Schiehlen noch am Tag danach.

Und diese Jungs werden am 25. Mai bundesweit im Rampenlicht stehen, denn der Finaltag der Amateure, mit allen Endspielen in den Landespokal-Wettbewerben, wird in der ARD live übertragen übertragen (die Zeiten sollen Anfang Mai feststehen). Nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte wird die Pokalgeschichte auch finanziell lukrativ. Nach den 20 000 Euro für das Erreichens des Finals kassiert der Sieger 115 000 Euro – und bekommt den auch lukrativen Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals noch obendrauf.

Deutschland schaut aber vorher schon einmal auf Essingen – und Essingen dürfte an diesem Tag relativ leer gefegt sein, da sich viele Menschen auf nach Stuttgart machen. Im GAZI-Stadion auf der Waldau auf Degerlochs Höhen wollen die Pokalhelden den nächsten Streich spielen – bis dahin wissen sie ja ganz genau, wie der Gegner (schaltete im Halbfinale den Erzrivalen SSV Reutlingen mit 4:1 aus), seines Zeichens amtierender Cup-Sieger, spielt.

„Wir hoffen den Titel verteidigen zu können“, erklärte Ulms Coach Holger Bachthaler gleich mal. „Wir wollen das den Ulmern so schwer wie möglich machen, wir wollen das Spiel gewinnen“, entgegnet Schiehlen.

Das war es aber auch erst einmal mit dem Pokalhype. Der Sportliche Leiter lenkt den Blick ab sofort wieder auf das Alltagsgeschäft. „Jetzt zählt nur die Liga. Auch die letzten sieben Spielen wollen wir so erfolgreich wie möglich gestalten“, macht Schiehlen klar. Ganz oben wird es schwer noch ran zukommen, der Ostalb-Rivale Sportfreunde Dorfmerkingen thront etwa mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, genau so weit liegt der Relegationsplatz (SKV Rutesheim) entfernt. Doch der aktuelle vierte Platz wäre „auch in Ordnung“.

Erst einmal blickt der TSV nach hinten – denn an diesem Samstag (14 Uhr) reist der Fünfte 1. FC Heiningen an. Im Hinspiel unterlagen die Essinger mit 1:2. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, merkt der Sportliche Leiter an. Erst kommt die Arbeit, dann der Genuß. Das Finale gegen Ulm wollen die Essinger schließlich „genießen“. Und eben gewinnen, bis dahin steht der inforeiche Matchplan.