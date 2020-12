Bis zum 8. Januar zeigt das Landratsamt Ostalbkreis in Aalen in Kooperation mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und Südwestmetall die Karikaturenausstellung „Deutschland ist wieder eins“. Für die Besucherinnen und Besucher sowie Interessierte gibt es auch ein kleines Ausstellungsquiz.

Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer, die zur deutschen Wiedervereinigung führte. Aus diesem Anlass hat die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) die Wanderausstellung „Deutschland ist wieder eins“ konzipiert, die in Kooperation mit Südwestmetall im Landratsamt Ostalbkreis in Aalen gezeigt wird und auf heitere Weise die Geschichte des deutschen Zueinanderfindens darstellt.

Ob Bananen oder Kraut, ob Treuhand oder Trabi, der Betrachter wird bei rund 70 Werken von 33 bekannten Zeichnern auf eine amüsante Zeitreise von Ost und West mitgenommen. Wie schon in den vergangenen INSM-Karikaturenwanderausstellungen sind auch hier wieder die „Spitzen“ der Karikaturisten mit an Bord: So verwandelten, neben vielen anderen Hanel, Greser & Lenz, Horst Haitzinger, Heiko Sakurai, Luff, Jan Tomaschoff und Burkhard Mohr bisweilen graue politischen Umstände in bunte Bildnisse des menschlichen Miteinanders.

Für die Besucherinnen und Besucher sowie Interessierte gibt es auch ein kleines Ausstellungsquiz. Der Gewinner darf eine Karikatur sein Eigen nennen.

Bis zum 8. Januar ist die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamts zu sehen. Auf der Homepage des Landratsamtes Ostalbkreis können darüber hinaus Grußworte zur Ausstellung von Landrat Joachim Bläse, Markus Kilian, dem Geschäftsführer von Südwestmetall Ostwürttemberg, sowie von Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der INSM, zur Ausstellung abgerufen werden. Auch ein Quizflyer über die Ausstellung steht zum Download bereit.