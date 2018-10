Deutscher Rekord für Friederike Hoyer

Brühl (an) - Eine starke Teamleistung haben die Masters des MTV Aalen am vergangenen Wochenende in Brühl ins Schwimmbecken gezaubert. Mit einem starken siebten Platz, den das Team des MTV Aalen in der Gesamtwertung erkämpfte waren die Athleten höchst zufrieden. Friederike Hoyer sammelte mit einem Deutschen Altersklassenrekord in der AK20 wichtige Punkte fürs Team.

Das hätte sie am Anfang auch nicht gedacht, aber am Ende der 800 Meter Freistil stand es fest. Friederike Hoyer erkämpfte sich mit einer starken Ausdauerleistung einen neuen Deutschen Altersklassenrekord in der AK20. Mit einer Zeit von 09:04,31 Minuten durfte sie sich in die Rekordliste eintragen. „Eine ganz starke Leistung, es war unglaublich“, sagten ihre Teammitglieder über das starke Rennen. Nicht nur die tolle Zeit auch die Punkte waren für das Aalener Team Goldwert. Dabei hatte Hoyer mit 800 Meter Freistil, 400 Meter Freistil und 400 Meter Lagen das umfangreichste und schwerste Programm zu absolvieren. Mit einer starken Zeit von 01:04,18 Minuten auf den 100 Metern Schmetterling sammelte auch Christian Marzi wertvolle Punkte für die Gruppe.

Morassi schwimmt auf Rang eins

Der Freistilspezialist Julian Morassi setzte von Beginn an auf seinen 100 Metern Freistil auf Angriff. Mit einer erstklassigen Zeit von 00:53,93 Minuten erreichte er den ersten Platz. Trotz großer beruflicher Belastung und somit kaum Trainingsmöglichkeiten stürzte sich Johannes Gärtner ins Wettkampfbecken. Mit Willenskraft und Talent auf den 100 Metern Brust zeigte er deutlich, dass mit ihm immer noch zu rechnen ist. So erkämpfte er sich in 01:13,97 Minuten den zweiten Platz. Über die 200 Meter Brust belegte Matthias Oppold, der in einer Zeit von 02:43,75 Minuten den dritten Platz. Der zweite 100 Meter Brustschwimmer in den Reihen der Aalener war Marco Leipold. Er erreichte in 01:14,35 Minuten den dritten Platz.

Mit einem fünften Platz, den er mit einer Zeit von 01:11,46 Minuten erkämpfte, leistete auch Miguel Morgado seinen Beitrag zum gelungenen Teamauftritt. Holger Leipold belegte über die 100 Meter Rückenstrecke am Ende mit der Zeit von 01:21,33 Minuten Platz sechs. Selina Malitzke ging über die 200 und 400 Meter Freistil an den Start. Auch sie ging praktisch ohne Training auf den Wettkampf. Mit einer starken Zeit von 05:36,03 Minuten und dem neunten Platz sammelte sie dennoch wichtige Wettkampfpunkte. Auf der Sprintstrecke 50 Meter Brust schickten die Aalener Ulrich Klauck ins Rennen. Mit einem knackigen Spurt erreichte er eine Zeit von 00:40:85 Minuten und den neunten Platz. Auch Vereinsvorstand Dietmar King musste ran und belegte mit Platz neun eine gute Platzierung unter den besten Zehn. In einer Zeit von 01:06,86 Minuten durchkämpfte er die 100 Meter Freistil. Mit zwei elften Plätzen auf den 50 Metern Freistil und 200 Meter Lagen meldete sich Regina Gärtner im Team an. Besonders gut liefen die 50 Meter Freistil, die sie in einer Zeit von 0:32,01 Minuten durchschwamm. Bernd Milde nahm sich vor, auf den 100 Meter Lagen auf Punktejagd zu gehen. Hier landete er mit der Zeit 01:26,40 Minuten auf dem elften Platz. Elena Bachtinova konnte zudem auf den 100 Meter Rücken nochmals Teampunkte einheimsen.