Deutscher Gewerkschaftsbund ruft zur Maikundgebung auf

Zum 1. Mai ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zur Teilnahme an der 1. Mai-Kundgebung auf dem Aalener Marktplatz auf. Zum zweiten Mal steht der Tag der Arbeit im Zeichen der Corona-Pandemie. Das diesjährige Motto lautet „Solidarität ist Zukunft!“

„Solidarität ist kein Luxus, den wir uns in guten Momenten mal kurz leisten sollten. Sie ist das Mittel gegen Hetze und Spaltung, sie verhindert die Ausgrenzung von Menschen und sie nimmt Menschen die Angst, zurückgelassen zu werden“, heißt es im Maiaufruf des DGB. Solidarität hilft gegen die extreme Rechte und Verschwörungsideologen und sie ist das Fundament der Demokratie. Josef Mischko, DGB-Kreisvorsitzender im Ostalbkreis, betont: „Niemand bewältigt diese Krise allein. Nur wenn wir gemeinsam solidarisch handeln, mit einem handlungsfähigen Sozialstaat, der den Menschen Sicherheit gibt, und mit guten Arbeitsbedingungen für alle, finden wir den Weg in eine gute Zukunft.“

Die Kundgebung in Aalen findet um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz Aalen mit Redebeiträgen von Josef Mischko, DGB-Kreisvorsitzender Ostalbkreism und Kai Burmeister, Erster kommissarischer Bevollmächtigter der IG Metall Aalen, statt. Darüber hinaus beteiligt sich die IG Metall-Jugend mit einem Beitrag. Musikalisch umrahmt wird die Kundgebung vom Unterbrecher-Syndikat. Selbstverständlich gilt bei der Kundgebung die aktuelle Coronaverordnung, unter anderem die Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln.

Der DGB grenzt sich bewusst ab von allen, die in der Corona-Krise die Spaltung vertiefen wollen. Er appelliert an die Wirtschaft, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, ebenso wie an Bundes- und Landesregierungen, die Kosten der Pandemie gerecht zu verteilen.