Deutsche Meisterschaften: Alles entscheidende fünf Minuten

Der Weg zur Deutschen Hallenradsportmeisterschaft, die der RSV Ebnat an diesem Samstag und Sonntag in Neresheim in der „Härtsfeld-Sport-Arena“ ausrichten wird, führt für alle Kunstradsport-Mannschaften über das Halbfinale. Nur bei diesem Wettbewerb kann die Startberechtigung erreicht werden – immer wieder diese eine Chance in den fünf Minuten Wettkampfzeit den Wertungsrichtern die Kür zu präsentieren.

Für die Sportlerinnen des RSV Ebnat bedeutete dies hoch in den Teutoburger Wald, nach Lemgo. Die RSV-Busse – bepackt mit Sportgeräten und hoch motivierten Sportlerinnen und dem Trainer- und Betreuerteam Danielle Traub, Sabine Weber und Manfred Traub. Marina Röck, Carolin Hald, Pia Grimm, Jana Traub, Anna-Lena Wurz, Anita Kotulek, Carina Stillhammer und Carolin Rodewald bildeten den 6er und zwei 4er Mannschaften.

Jana, Franziska, beide Carolins, Marina und Pia zeigten eine großartige Kür mit höchsten Schwierigkeitsfragmenten und konnten mit flüssigen Abläufen, eleganter Ausstrahlung voll und ganz überzeugen und im 6er Kunstradsport auf einen ausgezeichneten vierten Platz fahren. Am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr werden sie sich der Konkurrenz stellen, wohl mit einem heimlichen Blick in Richtung Medaillen. Anna-Lena, Anita, Carolin Hald und Carina im 4er zwei konnten mit einem 12. Platz die Quali sicher einfahren und sie wollen in Neresheim natürlich in die Top Ten fahren – aber sie wissen, jeder Wettkampf hat seine eigenen Abläufe und man kann nichts erzwingen. Intensive Einheiten mit viel Detailarbeiten prägen die Trainingsarbeit, um am Sonntagmorgen kurz nach acht Uhr in der „Härtsfeld-Sport-Arena“ ihre optimale Leistung präsentieren zu können. Pia, Franziska, Carolin Rodewald und Jana ließen im 4er I ihre ganze Klasse erkennen und konnten einen ausgezeichneten achten Platz erreichen. Sie haben die Qualifikation in der Tasche und fahren zweigleisig, wobei die Gewichtung im 6er begründet liegt.

Spannung in der Halle

Am Start werden zahlreiche amtierende Weltmeister sein und auch für sie zählen jeweils diese alles entscheidenden fünf Minuten Wettkampfzeit und man darf gespannt sein, zu welchen Top-Leistungen sich die Athleten anspornen. Und es wird auch laut werden in der Halle, nämlich dann wenn vom „Mucks-mäuschenstill“ Kunstradsport der Wechsel zum Radball beziehungsweise Radpolo vonstatten geht.

Dann werden die Netze zum Schutz der Zuschauer, die hautnah am Wettkampfgeschehen sitzen werden, vorgezogen. Der Radball ist mit Rosshaar gefüllt und wird knallhart geschlagen. Dann laufen die Fans wie die Sportler auf der Fläche zur Höchstform auf und feuern ihre Mannschaft an.

Und die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Teams die Nase vorne haben werden. Nur knapp 900 Zuschauerplätze können in der Sport-Arena angeboten werden – das wird eine DM auf Tuchfühlung mit dem Sport. Dazu gibt es den „Live-Stream“ hinaus ins Bewirtschaftungszelt.